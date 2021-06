Trump a hué au match des Yankees de Hometown auquel il n’a même pas assisté 10z viral

On savait déjà que Trump n’était pas populaire à New York et cela remonte bien avant 2015. Au mieux, au mieux, ils le toléraient, plus comme un clown que comme quelqu’un de sérieux. Il possédait un bâtiment sérieux, malgré le fait que l’intérieur avait l’air plus kitsch que l’art élégant et l’air cosmopolite exigés par la plupart des New-Yorkais haut de gamme. Contrairement à la plupart des «héros de la ville natale» candidats à la présidence, Trump s’est fait botter le cul dans son quartier.

Ils savaient.

Eh bien, il n’y a rien de plus « New York » que les Yankees de New York et le baseball traditionnel joué dans le Bronx, mais maintenant nous parlons de New York plus large et pas seulement du centre de Manhattan. Cela n’a toujours pas fonctionné. Quelqu’un a posé un de ces putains de panneaux bleus MAGA avec “Trump Won” dessus et, pour le moins, il n’a pas été bien reçu dans la cathédrale du baseball. Il faut noter que la propriétaire de ce site, une femme magnifique aux cheveux flottants et autant de degrés de Boston qu’elle a de talents, dirait probablement que rien de bon n’est jamais sorti du Yankee Stadium, et elle le dirait en français. Comme elle l’est toujours, elle aurait raison, bien sûr, étant de Boston.

« Beaucoup de huées ici après que des jabronis aient déployé une bannière ‘TRUMP WON’ sur le deuxième pont. (Il ne l’a pas fait.) Maintenant, nous avons des acclamations extrêmement fortes alors que les gens de la bannière de la théorie du complot sont conduits hors de la section par la sécurité »,

Beaucoup de huées ici après que quelques jabronis aient déployé une bannière “TRUMP WON” sur le deuxième pont. (Il ne l’a pas fait.) pic.twitter.com/RzTuTB323i – Lindsey Adler (@lindseyadler) 28 mai 2021

N’est-ce pas beau :

Quelques fans du Yankee Stadium viennent de dévoiler une énorme bannière qui dit “Trump Won Save America” On aurait dit que toute la foule huée jusqu’à ce que la sécurité confisque la bannière, ce qui a ensuite suscité une vive acclamation. pic.twitter.com/m56kjgkJ9W – Max Goodman (@MaxTGoodman) 28 mai 2021

Certes, la politique a infecté une trop grande partie de notre société au sens large et ce n’est pas non plus de la politique classique. C’est une politique contagieuse, laide et empoisonnée du type de celle qui fait peur aux gens normaux. Ainsi, nous pouvons en quelque sorte imaginer même quelques partisans de Trump huer au Yankee Stadium parce que quelqu’un a osé apporter ce genre de choses dans leur sanctuaire. Encore?

Bien que nous nous demandions, si nous étions assis à cet endroit et que quelqu’un a déployé un drapeau de la fierté, ou quelque chose d’autre de classiquement progressif (nous n’avons pas de drapeau, parlons de bon marché..) si nous huerions.

Je sais pas. Nous n’avons pas à nous en préoccuper. Aucun de nous ne ferait quelque chose d’aussi stupide.