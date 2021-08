Trump a hué lors d’un rassemblement en Alabama après avoir dit à ses partisans de se faire vacciner

L’ancien président américain Donald Trump s’exprime lors d’un rassemblement à Cullman, Alabama, États-Unis

L’ancien président Donald Trump a été hué lors d’un rassemblement samedi en Alabama après avoir dit à ses partisans qu’ils devraient se faire vacciner.

“Et vous savez quoi ? Je crois totalement en vos libertés. Je le crois. Vous devez faire ce que vous avez à faire”, a déclaré Trump. “Mais, je recommande : prends les vaccins. Je l’ai fait. C’est bien. Prends les vaccins.”

Quelques huées ont retenti de la foule du rassemblement, qui était en grande partie sans masque.

“Non, ça va. Ça va. Vous avez vos libertés”, a déclaré Trump, faisant écho à la rhétorique des opposants aux mandats des masques et des vaccins. “Mais il se trouve que je prends le vaccin. Si cela ne fonctionne pas, vous serez le premier à le savoir. D’accord? Je vais appeler l’Alabama, je vais dire, hé, vous savez quoi? Mais [the vaccine] travaille. Mais vous avez vos libertés que vous devez garder. Il faut maintenir ça.”

De vastes étendues du Sud connaissent une augmentation des cas de Covid et des hospitalisations en raison de la variante delta hautement contagieuse du coronavirus. Cullman, où le rassemblement a eu lieu, connaît une augmentation des cas qui a égalé son précédent pic de fin décembre. La ville a déclaré jeudi l’état d’urgence Covid afin de fournir un soutien d’urgence supplémentaire au rassemblement.

L’Alabama a le taux de vaccination le plus bas des États-Unis, avec un peu plus de 36% de sa population entièrement vaccinée, selon un tracker de NBC News. Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, un républicain, a déclaré que “les personnes non vaccinées” sont à blâmer pour la résurgence de Covid dans l’État.

À l’échelle nationale, l’écrasante majorité des hospitalisations et des décès de Covid se produisent parmi les Américains non vaccinés, a rapporté le New York Times ce mois-ci.

Un sondage de suivi des vaccins de la Kaiser Family Foundation publié plus tôt ce mois-ci a révélé que les républicains étaient le deuxième groupe démographique le moins susceptible d’être vacciné, seulement au-dessus des Américains non assurés de moins de 65 ans. Alors que 57% des républicains ont reçu au moins une dose du vaccin ou disent qu’ils recevront une photo dès que possible, 40 pour cent disent qu’ils ne le feront jamais, qu’ils ne le feront que si cela est nécessaire ou qu’ils sont toujours en mode attente. Ce total de 40 pour cent est le deuxième plus élevé des 23 groupes démographiques interrogés.

Trump a déjà approuvé la vaccination, mais l’a souvent associée à des mises en garde similaires. Pas plus tard que la semaine dernière, après avoir fait la promotion des vaccins dans une interview avec la personnalité de Fox Business Maria Bartiromo, Trump a affirmé que les prochaines injections de rappel recommandées par l’administration Biden étaient “une opération lucrative pour Pfizer”. (L’administration Biden a recommandé des injections de rappel pour ceux qui ont reçu les vaccins Pfizer et Moderna.)

Pfizer, que Trump a attaqué de la même manière auparavant, ne faisait pas partie de « l’opération Warp Speed ​​» de son administration, le partenariat public-privé visant à accélérer le développement de vaccins. Trump n’a pas mentionné Moderna, qui faisait partie du programme.