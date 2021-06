Trump a le moyen PARFAIT de mettre fin à la cybercriminalité – arrêtez d’utiliser des ordinateurs et revenez à l’utilisation de papier ⋆ 10z viral

Autant je déteste Donald Trump, autant l’homme me fait parfois rire. Et c’est un exemple parfait.

Trump a appelé le gouvernement des États-Unis et d’autres organismes administratifs à revenir à l’utilisation de documents papier dans le but de mettre fin aux attaques croissantes de cybersécurité.

RETOURNER AU PAPIER.

Cela ressemble littéralement à quelque chose que Tony Soprano aurait dit.

“La façon dont vous l’arrêtez est de revenir à une forme de comptabilité beaucoup plus ancienne”, a déclaré Trump lors d’une conversation avec Fox Business Network lundi.

« Vous savez, j’ai un fils qui est si bon avec les ordinateurs. C’est un jeune et il peut faire chanter ces choses et quand on met tout sur internet et sur toutes ces machines – on ne voit jamais un bout de papier – je pense vraiment qu’il faut revenir à une autre forme de comptabilité, une forme différente de compilation d’informations », a-t-il ajouté.

Et oui, il parle de Barron ici mais a probablement eu du mal à se souvenir du nom du jeune garçon.

Les jeunes, comme le plus jeune fils de Trump, Barron, étaient l’une des raisons pour lesquelles les agences devraient envisager de s’éloigner des ordinateurs lors de l’enregistrement d’informations sécurisées, affirme Trump.

“En tant que jeune, mon fils de 15 ans est, vous savez, c’est juste un génie avec ce genre de choses”, a-t-il déclaré. «Et vous avez des gens qui vont s’introduire dans les systèmes. Je pense que vous devez revenir en arrière et vous devez être beaucoup plus dépendant, il doit y avoir une bien meilleure sécurité. »

Trump a ensuite demandé comment les pirates ransomware gagnaient de l’argent lorsqu’ils lançaient une cyberattaque contre une entreprise.

À cela, l’hôte de Fox Business Network, Stuart Varney, a informé le président que Bitcoin était un paiement courant.

“C’est une autre beauté”, a déclaré Trump. « La monnaie de ce monde devrait être le dollar. Et je ne pense pas que nous devrions avoir tous les Bitcoins du monde là-bas. Je pense qu’ils devraient les réglementer très, très haut.

N’aimeriez-vous pas entendre Trump essayer de décrire ce qu’est même Bitcoin ?

Ces commentaires interviennent après que le pays a connu plusieurs attaques de ransomware au cours des derniers mois qui ont eu un impact sur les infrastructures vitales du pays.

L’attaque la plus importante s’est produite lorsque DarkSide, un groupe de hackers basé en Russie, a piraté Colonial Pipeline, qui possède l’un des plus grands pipelines du pays.

Généralement, une attaque de ransomware implique des pirates informatiques qui bloquent les systèmes informatiques en cryptant les données et en paralysant les réseaux avant de demander une rançon importante à l’entreprise ciblée pour les déchiffrer.

Colonial Pipeline a fermé son pipeline pendant plusieurs jours pour restaurer ses systèmes, ce qui a entraîné une augmentation des prix du gaz et une panique des achats parmi les résidents vivant dans les États touchés. La société a également versé plus de 4 millions de dollars à DarkSide en crypto-monnaie.

Il était peu probable que la suggestion de Trump concernant le problème actuel des cyberattaques soit suivie par une entreprise ou un organisme gouvernemental étant donné l’importance des systèmes informatiques dans la société depuis des décennies.

Il est aussi juste un idiot.

REGARDEZ: