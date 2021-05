Trump a ordonné une perte post-électorale massive de retrait militaire ⋆ .

Ancien président Donald Trump a ordonné un retrait massif et complet de l’armée américaine d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, d’Allemagne et d’Afrique dans les jours qui ont suivi sa défaite électorale face au président Joe Biden début novembre 2020. Mais l’ordre a pris le Pentagone complètement au dépourvu et le nouveau secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller aurait demandé rhétoriquement, “qu’est-ce que c’est que ce bordel?” après avoir reçu la note le 11 novembre.

Dans son dernier épisode de la série «Off the rails» d’Axios qui documente les derniers jours de l’administration Trump, Jonathan Swan a révélé ce rapport étonnant de la nuit des élections 2020 au siège du 6 janvier du Capitole américain.

Trump aurait envoyé le message par l’intermédiaire de son homme du corps, John McEntee, qui a partagé la directive avec le colonel de l’armée à la retraite et un invité fréquent de Fox News. Douglas Macgregor, qui a toujours plaidé pour le retrait des troupes d’Afghanistan.

Extrait du rapport Axios:

John McEntee, l’un des assistants les plus favorisés de Donald Trump, a remis au colonel de l’armée à la retraite Douglas Macgregor un morceau de papier avec quelques notes griffonnées dessus. Il a expliqué: “C’est ce que le président veut que vous fassiez.” 1. Sortez-nous d’Afghanistan. 2. Sortez-nous de l’Irak et de la Syrie. 3. Terminez le retrait d’Allemagne. 4. Sortez-nous de l’Afrique.

À la réception de la commande décrite ci-dessus, Macgregor est décrit comme étant «étonné» de la commande. Il aurait abattu, disant à McEntee que l’ordre d’un retrait complet de tous ces endroits serait difficile à accomplir d’ici le 20 janvier. McEntee aurait répondu en disant à Macgregor de faire tout ce qu’il pouvait.

La nouvelle s’est finalement répandue au Pentagone de l’ordre du président boiteux pour un changement massif de l’empreinte mondiale militaire américaine dans les dernières semaines de sa présidence. Swan rapporte que les chefs communs du président du personnel Mark Milley, avec d’autres «hauts gradés militaires», a été consterné par l’idée. Lorsqu’il est contacté pour discuter à la Maison Blanche, le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone n’étaient pas au courant de l’ordre.

Swan est apparu sur Morning Joe lundi matin pour discuter de son dernier rapport et a déclaré au Washington Post David Ignatius qu’il ne ressentait aucun plan général derrière l’ordre de retrait de Trump, autre que de perturber et de faire dérailler complètement la transition vers l’administration Biden.

Regardez ci-dessus, via MSNBC.

