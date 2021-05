Trump a paniqué et hurlé après que New York a annoncé une enquête criminelle contre lui ⋆ .

Donald Trump n’est pas heureux d’apprendre que le bureau du procureur général de New York est passé d’une affaire purement civile contre l’Organisation Trump à une affaire pénale partielle (elles ne s’excluent pas mutuellement). En effet, Trump a probablement écrit le plus long essai de sa vie, en 910 mots. (Non, nous n’avons pas compté, nous avons des moyens…) Non seulement la déclaration de Trump est de 910 mots, mais elle n’est pas divisée en paragraphes. Les points et autres signes de ponctuation semblent avoir été broyés et secoués comme du poivre sur la salade César.

Trump n’est pas content. C’est injuste. Il dit que cela a toujours été injuste. À partir du moment où il est descendu des escaliers roulants dorés … Eh bien, ne voulons-nous pas tous revenir à ce moment-là, en souhaitant savoir ce qui allait arriver, en regardant avec envie notre bouteille d’eau de Javel et …

Nous ne serions jamais aussi cruels que de vous décharger toute la déclaration, seul un éditeur le ferait à quelqu’un, et seulement à l’écrivain qu’elle aime le plus, nous essaierons simplement de faire ressortir les faits saillants les plus divertissants:

Il commence:

Je viens d’apprendre, grâce à des fuites dans les médias grand public…

C’était un communiqué de presse officiel du bureau du procureur général de New York. La précision n’a jamais vraiment été son truc, ce qui pourrait avoir quelque chose à voir avec…

Il se plaint du fait qu’il n’a subi que des enquêtes depuis qu’il est descendu de l’escalier mécanique il y a cinq ans et demi, laissant de côté le fait que bon nombre de ces enquêtes ont révélé de très graves problèmes:

Il n’y a rien de plus corrompu qu’une enquête qui cherche désespérément un crime.

«Faux», dit les cinq dernières années.

[The Attorney General] a déclaré que si elle était élue, elle utiliserait son bureau pour examiner «tous les aspects» de mes transactions immobilières.

Et elle a gagné! Démocratie en action. De plus, la plupart des gens d’affaires ne voient pas une telle promesse comme une menace personnelle perçante. Certains pourraient être fiers!

Elle s’est vantée sur la vidéo qu’elle serait, et je cite, «une vraie douleur dans le cul». Elle a déclaré: «attendez que je sois dans le bureau du procureur général», et «j’ai les yeux rivés sur la Trump Tower.

Et elle a gagné! Démocratie en action. Si elle a tort, poursuivez-la pour poursuites de mauvaise foi. Il est intéressant de noter que Trump a gagné sur la même plate-forme, pour être une «vraie douleur dans le cul», parce qu’il avait l’œil sur ce marais à Washington DC.

PRÉPAREZ-VOUS POUR LE MEILLEUR:

Si vous pouvez vous présenter à un bureau du procureur en s’engageant à éliminer vos ennemis et être élu à ce poste par des électeurs partisans qui souhaitent adopter des représailles politiques, alors nous ne sommes plus une démocratie constitutionnelle libre.

La scène est un débat en 2016, Trump regarde Hillary et dit: «Parce que vous seriez en prison.» … VERROUILLEZ-LA! VERROUILLEZ-LA! VERROUILLEZ-LA!

Vous voulez savoir comment ruiner une démocratie constitutionnelle? Tentez un coup!

Il ne peut même pas dénoncer la haine contre le procureur général de New York sans évoquer le fait qu’il pense avoir remporté l’élection:

Mais le procureur de district et le procureur général sont possédés, à un niveau sans précédent, avec la destruction de la fortune politique du président Donald J.Trump et des près de 75 millions de personnes qui ont voté pour lui, de loin le nombre le plus élevé jamais reçu par un président en exercice.

Comment est-on «possédé» à un niveau sans précédent? N’est-ce pas comme être «mort» à un niveau sans précédent? Nous pensons qu’il voulait dire «Obsédé», mais la précision n’a jamais été son truc, ce qui nous ramène à… Et en parlant d’obsédé, les 75 millions sont en fait 74 millions, qui perdront à chaque fois pour le gars qui en obtient 81 millions. Ce n’est pas du golf, Don! Le score le plus bas ne gagne pas, même si vous êtes sur le point de tirer votre âge. (Blague de golf).

Mais les démocrates veulent annuler le mouvement Make America Great Again, non pas en faisant de l’Amérique d’abord, mais en faisant durer l’Amérique. Aucun président n’a été traité comme moi. Avec tous les crimes et la corruption que vous lisez avec les autres, rien ne se passe, ils ne s’en prennent qu’à Donald Trump.

Corriger. Nous voulons faire de l’Amérique le dernier pays à élire à nouveau Donald Trump. En fait, avec tous les crimes et la corruption dont nous lisons, le plus frustrant est que rien ne s’est encore vraiment passé, Donald Trump est toujours libre de bloguer 910 mots. Il n’a même pas été accusé d’un crime.

Après des efforts de poursuites comme personne n’a jamais vu auparavant, ils n’ont pas réussi à m’arrêter à Washington, alors ils ont confié la tâche à New York pour faire leur sale boulot.

Pas si vite, mon frère. Ces gens de Washington pourraient bien être entendus assez tôt. Bien essayé quand même.

C’est ce que je vis depuis des années. C’est une histoire très triste et dangereuse pour notre pays, mais c’est ce qu’elle est, et nous surmonterons ensemble.

Oui, «il» vit cela depuis des années (et bien avant qu’il ne se lance dans la politique), et lui, avec votre argent, vaincra. Un MLK moderne.

Si ces procureurs se concentraient sur de vrais problèmes, le crime serait anéanti et New York serait génial et libre à nouveau!

Oui, si ces procureurs arrêtaient simplement de se pencher sur tous les crimes de Trump et se concentraient sur les autres crimes, ils reviendraient à ce qu’ils étaient quand il n’y avait pas du tout de crime, à l’exception des accords illégaux de Trump et des agressions illégales.

Croyez-nous, il y a beaucoup plus. Vous voulez le lire encore moins que nous. Certains d’entre nous doivent tout lire. C’est tellement injuste. Personne n’a jamais été traité moins équitablement que nous, depuis cinq ans et demi depuis qu’il est descendu de l’escalier mécanique, certains d’entre nous ont été chargés d’écrire à son sujet. Aucun éditeur n’a été plus possédé…

****

Paix

Jason

