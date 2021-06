Trump a personnellement téléphoné au responsable de l’audit de l’Arizona quelques jours avant le 6 janvier ⋆ 10z viral

Les liens entre Trump et la tentative de coup d’État du 6 janvier ne font que se resserrer. Nous semblons avoir une goutte, une goutte, une goutte, tous les jours, et tout pointe dans la même direction.

Comme tout le monde le sait, de sérieux problèmes se préparent en Arizona au sujet d’un « audit » absurde qui ne fait que menacer l’avenir de chaque élection dans ce pays dans un avenir prévisible. Maintenant, nous apprenons que Trump était plus impliqué que jamais avec les gens qui poussaient l’audit, et discutait de faire quelque chose juste une semaine avant le 6 janvier, et le même jour, il a rencontré Marjorie Taylor Greene (entre autres) à la maison Blanche.

Comme résumé par Rawstory :

« Vendredi, le Sénat de l’Arizona a rendu public à American Oversight plus de 500 pages d’archives liées à la fausse « vérification » des bulletins de vote déposés dans le comté de Maricopa. Les documents comprennent les e-mails de la présidente du Sénat Karen Fann et ont été publiés en réponse aux demandes de documents publics d’American Oversight concernant l’opération partisane.», a annoncé le groupe de surveillance.

“Les e-mails de Fann indiquent des contacts fréquents avec l’avocat de Trump Rudy Giuliani et même un” appel personnel “de l’ancien président Donald Trump dans les semaines qui ont suivi l’élection présidentielle de 2020, alors que Trump et ses avocats s’efforçaient d’annuler les résultats.”

Ils sont particulièrement concentrés sur un appel téléphonique le 28 décembre :

« J’ai eu de nombreuses conversations avec Rudy [Giuliani] au cours des dernières semaines en essayant d’y parvenir. J’ai le plein soutien de lui et un appel personnel du président Trump nous remerciant d’avoir insisté pour prouver toute fraude. »

Oh, bon sang, n’est-ce pas sympa ? @FannKfann se réjouit d’avoir “le soutien total” de Rudy Giuliani et “un appel personnel du président Trump me remerciant d’avoir insisté pour prouver toute fraude”. Et je pensais que ce n’était pas censé renverser les résultats des élections. https://t.co/o0PWnpEyq4 – Laurie Roberts (@LaurieRoberts) 4 juin 2021

Ce pays a besoin d’une enquête très très sérieuse sur ce que Trump faisait et pourquoi au cours des deux semaines précédant le 6 janvier. Cela semble un peu trop personnel et désespéré pour être totalement déconnecté.

