Trump a peut-être enfreint les lois sur les valeurs mobilières pour payer sa plate-forme de médias sociaux déjà en difficulté

D’accord, les gamins, soyez indulgents avec moi sur ce coup-là, parce que ça devient un peu bancal. Vous êtes sur le point d’apprendre un sale tour utilisé par les ultra-riches pour financer leurs projets favoris. Son utilisation abusive a en fait amené la Securities and Exchange Commission à créer une nouvelle règle régissant la pratique.

Donald Trump a quand même trouvé un moyen de briser cette règle.

Une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SAVS, est une faux entreprise. Je sais que cela semble étrange, mais il n’a pas de produits ou de services en dehors de la simple collecte de fonds par le biais d’une offre publique initiale d’actions d’une société privée au public.

La SPAC trouve alors une entreprise avec laquelle fusionner, et maintenant la réel l’entreprise, celle qui fait ou fait quelque chose, a une valeur en fonction de ce que l’introduction en bourse atteint. L’argent collecté grâce à la vente du tout nouveau stock est parfois utilisé pour fabriquer le produit dont la véritable entreprise est responsable.

Imaginez donc que je crée un nouveau stock, que je le vende pour dix dollars l’action même s’il n’y a rien derrière, puis que je fusionne avec Widgets, Inc. Soudain, non seulement Widgets, Inc. vaut dix dollars par action, mais ils en ont dix dollars fois le nombre d’actions que vous avez vendues pour créer des widgets.

Si cela vous semble louche, vous n’êtes pas seul. Pourquoi ne pas simplement créer le widget, puis vendre les actions de votre société de widgets déjà existante ?

Il s’avère que l’objectif principal de l’utilisation d’une SAVS pour mettre une entreprise sur le marché est d’éviter le type d’examen auquel les investisseurs pourraient les soumettre avant de leur donner de l’argent.

Pour empêcher les gens d’utiliser les SPAC de cette façon, la SEC a établi une règle selon laquelle vous ne pouvez pas déjà planifier une fusion avec une société spécifique avant votre introduction en bourse. SPAC au total.

En d’autres termes, un SPAC est un « chèque en blanc ». Si vous savez déjà à quoi sert le chèque, vous devriez le mettre correctement.

L’ancien président vient de remporter une victoire majeure pour Trump Media & Technology Group, la plate-forme qu’il utilise pour lancer son nouveau site de réseautage social « Truth Social », en utilisant une société de chèques en blanc appelée Digital World Acquisitions. Ils ont fusionné plus tôt ce mois-ci, évitant ainsi l’examen minutieux des investisseurs et permettant à Trump de lever des fonds sans que les investisseurs aient su qu’ils investissaient dans une société Trump.

Mon Dieu, je me demande pourquoi il aurait pu vouloir éviter que les gens le sachent.

Mais il s’avère que Trump discutait déjà de la fusion avec Digital World plus tôt cette année. Cela signifie que la SPAC savait à l’avance avec quelle entreprise elle fusionnerait et a poursuivi l’accord « à l’aveugle » comme si elle ne le faisait pas.

Nous sommes sûrs que Trump était d’accord avec cela, mais nous découvrirons ce que la SEC en pense.