Trump a saccagé Bill Barr comme un faux léchant le sol alors que sa présidence s’effondrait .

Le nouveau livre du journaliste Michael Wolff sur les derniers jours de la Maison Blanche de Trump intitulé Landslide: The Final Days of the Trump Presidence sort plus tard ce mois-ci et un flux constant d’extraits a coulé. Nous savons maintenant comment les initiés de l’administration ont réagi alors que l’insurrection du 6 janvier se déroulait, nous connaissons les remarques offensantes que Trump a faites à propos de ses propres partisans, et nous savons qu’il a lancé une crise de blasphème lorsque ses avocats ont soumis des documents de destitution truffés de fautes de frappe.

Le Daily Beast a acquis une copie anticipée de Landslide et rapporte que Trump a également eu des mots incroyablement durs pour son procureur général Bill Barr. Après avoir tenté en vain de contraindre les procureurs américains dans les États du champ de bataille à lancer des enquêtes sur ses allégations fabriquées de fraude électorale de masse, le président Trump a blâmé Barr et l’a insulté.

Trump a déclaré: «Si j’avais gagné, Barr aurait léché le sol si je le lui avais demandé. Quel bidon ! »

Ajoutez votre nom pour exiger que le Congrès augmente le salaire minimum à 15 $ de l’heure !

Tout en affichant manifestement un manque total de respect pour l’homme qu’il a chargé du ministère de la Justice, les propos ne sont pas trop éloignés de la réalité. Barr a volontairement servi Trump, faisant ses enchères jusqu’à ce qu’il perde les élections.

Bill Barr mérite le strict minimum de crédit pour avoir refusé de soutenir à fond les mensonges électoraux de Trump, mais cela n’excuse pas sa décision d’aller travailler pour le pire président de l’histoire américaine en premier lieu. Il savait quel genre d’homme il choisissait de servir, il s’en fichait simplement parce qu’il voulait le pouvoir que le DOJ lui accordait. Si Trump avait remporté les élections, il serait probablement resté un fidèle chien de garde.

Le ressentiment de Trump envers son ancien procureur général s’est étendu à son poste de président, évoluant en une querelle à part entière. Barr, à son tour, a qualifié les affirmations électorales de Trump de « conneries », une description appropriée qui n’aidera en rien sa page dans les livres d’histoire. Il sera toujours l’homme qui a exécuté l’appel d’offres de l’homme qui a travaillé dès le premier jour de sa présidence pour saper notre démocratie.

Nous voulons entendre ce que vous avez à dire. Faites défiler vers le bas et faites-le nous savoir dans notre NOUVELLE section de commentaires!

Lien source