Trump accuse le comité du 6 janvier de détourner l’attention des ” échecs ” de Biden, défendra le privilège de l’exécutif .

L’ancien président Donald Trump a déclaré que le comité du 6 janvier de la Chambre des représentants ne faisait que détourner l’attention des Américains des “échecs” du président Joe Biden, ajoutant qu’il défendrait son privilège exécutif.

“Le” comité restreint “de gauche s’est encore davantage exposé comme une imposture partisane et un gaspillage de l’argent des contribuables avec une demande qui est programmée pour distraire les Américains des catastrophes historiques et mondiales provoquées par les échecs de Joe Biden et des démocrates”, a déclaré Trump dans un déclaration publiée par son Save America PAC mercredi. « Malheureusement, cet exercice partisan se fait au détriment des principes juridiques de longue date du privilège.

« Le privilège exécutif sera défendu, non seulement au nom de mon administration et des patriotes qui ont travaillé à mes côtés, mais au nom du bureau du président des États-Unis et de l’avenir de notre nation. Ces démocrates n’ont qu’un seul truc usé – le théâtre politique – et leur dernière demande ne fait que renforcer cette réalité pathétique. »

La déclaration de Trump a été publiée alors que l’administration Biden tente d’évacuer rapidement les Américains et les alliés afghans d’Afghanistan avant la date limite du 31 août convenue avec les talibans. Les législateurs des deux côtés de l’allée et les dirigeants étrangers ont critiqué la gestion par l’administration Biden du retrait américain.

