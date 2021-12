Trump admin chirurgien général claque les dernières directives du CDC COVID

L’ancien chirurgien général Jerome Adams a mis en garde contre le fait de suivre les dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis permettant aux patients positifs au COVID-19 de quitter l’isolement après cinq jours.

« J’adore le CDC. J’ai grandi en voulant travailler là-bas et j’ai été l’un de leurs plus ardents défenseurs », a tweeté Adams mardi. «Je n’ai jamais rêvé que le jour viendrait où je conseillerais aux gens de NE PAS suivre leurs conseils. casse mon [heart.] Mais demandez à l’un d’eux. Ils ne le suivraient même pas pour leur propre famille.

Ses commentaires sont venus en réponse à une vidéo d’un test COVID positif de l’ingénieur Gayle McDowell. « 4 à 5 jours après le début des symptômes. Regardez à quelle vitesse cette ligne apparaît. Le CDC dit que cela ne devrait pas être contagieux maintenant ? » a écrit McDowell.

Le chirurgien général de l’administration Trump a répondu : « Indépendamment de ce que dit le CDC, vous devriez vraiment essayer d’obtenir un test d’antigène (je sais – plus facile à dire qu’à faire) et confirmer qu’il est négatif avant de quitter l’isolement et la quarantaine. Il n’y a pas encore de scientifique ou de médecin que j’ai rencontré qui ne ferait pas cela pour lui-même/pour sa famille.

En doublant, Adams a retweeté une photo vierge de l’auteur Eric Topol avec la légende : « Les données qui prennent en charge la nouvelle période d’isolement de 5 jours de @CDCgov sans test négatif. »

Les directives du CDC ne disent pas qu’une personne doit obtenir un test COVID négatif avant de quitter l’isolement, mais seulement qu’elle doit être cinq jours après le test positif si elle ne présente « aucun symptôme » ou « les symptômes se résolvent ».

«Les directives du CDC ne disent pas que seules les personnes asymptomatiques peuvent quitter l’isolement, elles disent que les personnes dont les symptômes s’améliorent peuvent quitter l’isolement. Toux? Maux de gorge? Nez qui coule? Tant que ça s’améliore ! Adams a écrit, ajoutant: « Ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles cette nouvelle orientation est conçue pour échouer. »

«Vous vous souvenez de tous les docs sur Twitter qui publiaient des photos de leurs tests rapides avant les rassemblements de vacances ? Ils ne laisseront pas un membre de la famille asymptomatique entrer dans leur maison sans test négatif, mais vous êtes censé laisser un agent de la TSA légèrement symptomatique tapoter votre grand-mère sans un? Adams a demandé rhétoriquement.

Adams a attaqué davantage l’administration Biden en écrivant: «Si c’est pour garder l’économie ouverte, soyez-en propriétaire. Mais ne prétendez pas être basé sur la science, mais ignorez la science la plus importante (c’est-à-dire la valeur des tests négatifs + des masques de haute qualité). Les masques N95, N99 et N100 sont considérés comme de haute qualité et les masques en tissu sont moins efficaces.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a admis que les directives mises à jour visaient à remettre les gens au travail.

« La raison en est qu’avec le volume considérable de nouveaux cas que nous avons et que nous prévoyons de continuer avec omicron, l’une des choses auxquelles nous voulons faire attention est que nous n’avons pas autant de monde », a déclaré Fauci sur CNN, selon The Hill. « Si vous êtes asymptotique et que vous êtes infecté, nous voulons remettre les gens au travail, en particulier ceux qui occupent des emplois essentiels. »

Le président Joe Biden dirige l’Amérique alors que la nation se prépare à entrer dans la troisième année de la pandémie, mais les infections ont atteint un record mardi. La dernière variante de COVID omicron se propage rapidement et représente la majorité des nouvelles infections.