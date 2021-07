Trump affirme dans son procès que Michelle Obama et d’autres démocrates ont forcé Facebook à l’interdire .

Nous devrions noter cela tout en haut. Même s’il n’y a probablement aucune chance que Michelle Obama ait joué un rôle dans la décision de Facebook de mettre Trump à la banque, nous pensons que si elle le faisait, cela leur ferait tellement de mal et ils étaient persuadés.

Dans le procès de Trump, il dit que Michelle Obama et les démocrates ont joué un rôle en “contraignant Facebook à l’interdire”. Nous soupçonnons que les démocrates ont joué un rôle, tout comme nous soupçonnons que chaque citoyen du pays qui n’est pas un MAGA autoproclamé, a joué un rôle. Au moment de la suspension, cette liste aurait inclus Kevin McCarthy et Mitch McConnell.

Comme tout le monde le sait, Trump pense qu’il a un droit de premier amendement à un compte Twitter, et pour le prouver, il va se plaindre que d’autres ont utilisé leurs droits de premier amendement :

Trump a également contesté une déclaration qu’Obama a publiée le lendemain de l’attaque du Capitole des États-Unis en janvier, dans laquelle elle a déclaré qu’il était « temps pour les entreprises de la Silicon Valley d’arrêter de permettre ce comportement monstrueux. ” Elle a ajouté que les entreprises devaient « bannir définitivement cet homme de leurs plateformes », se référant à Trump.

Ouais, mais toutes les autres personnes sensées ont dit la même chose/

Sa déclaration, selon le procès, illustre les points de vue des législateurs qui indiquent « de plus en plus clairement » qu’ils veulent Trump et les « opinions et contenus » qu’il épouse interdits sur Facebook.

Nous souhaitons seulement que ce soit plus clair. Il semble bien que le contenu de ses déclarations aux dirigeants du Congrès ne soit pas limité, soit de plus en plus clair et ne soit pas sur le point d’être banni du Congrès.

L’ancien président a également appelé le vice-président Kamala Harris pour avoir exhorté Facebook à suspendre son compte et a noté que le président Joe Biden et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, soutenaient la révocation de l’article 230 de la loi fédérale sur la décence des communications.. Lorsque les chefs d’entreprises de médias sociaux ont dû comparaître à de nombreuses audiences du Congrès où ils ont été soumis à « de longs interrogatoires embarrassants », cela faisait partie d’une tentative de les contraindre à l’interdire, a affirmé Trump.

Donc?

Nous avons dit dans un article précédent que nous ne voulons plus jamais entendre le mot flocon de neige sortir de la bouche d’un MAGA. Le flocon de neige original est maintenant devant le tribunal, se plaignant que d’autres ont persuadé une entreprise privée de déterminer qu’il n’était pas recherché. Cela ressemble à un flocon de neige pour nous.

