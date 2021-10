L’homme qui est largement connu pour être la personne la moins corruptible sur terre a besoin que les gens sachent que l’une des plus grandes choses qu’il a accomplies en tant que président (l’une des deux choses, nous y arrivons) est qu’il a prouvé que les élections sont corrompues. Il a également mentionné, presque en passant, que les médias sont corrompus et que leurs cotes sont passées de 96 %. Remarquable.

Mais nous devrions parler d’élections parce que si Trump a prouvé qu’ils sont corrompus, c’est un accomplissement important. Si les démocrates sont capables de corrompre une élection, nous ne sommes pas très bons car il a remporté une course très serrée en 2016.

Jetez le collège électoral (Et nous voulons dire littéralement, qu’il est 100% antidémocratique d’avoir des votes de Los Angeles et de New York n’a pas beaucoup d’importance par rapport aux votes de Géorgie et du Wisconsin.) L’homme a « gagné » l’élection en 2016 en manquant de 2,7 millions de voix. Il a enfilé une aiguille, avec 70 000 voix au total, dans trois États du Midwest. Un comité sénatorial a prouvé plus tard que son directeur de campagne en juillet 2016 avait en fait remis des informations secrètes à une personne associée au gouvernement russe, qui indiquait spécifiquement ces zones vulnérables.

Mais de toutes les élections, c’était la bonne. Il a gagné. Personne n’a appelé à un recomptage, personne n’a attaqué l’élection devant les tribunaux, a concédé Hillary le soir même de l’élection. C’était propre au possible. Évidemment.

Il a perdu la deuxième élection, avec quelques faibles marges dans certains États, et – par pure force de volonté, il a prouvé que les élections sont corrompues car cette fois, il a perdu encore plus, sept millions de voix environ, et a quand même perdu les élections. Comment est-ce possible, hein ? Doublez la perte totale de voix et perdez toujours les élections, prouvez que mère…

Comment est-ce possible? La corruption, à tous les niveaux. Tout le monde était dedans. En Géorgie, en Arizona, en Pennsylvanie, tous ces États avec d’énormes législatures à majorité républicaine, ils étaient toujours dans le coup. Ecoutez:

Trump répand le gros mensonge tout au long de son discours de rassemblement à Des Moines, Iowa. Son affirmation spécifique ce soir est que les démocrates « ont utilisé Covid pour tricher et truquer », même si les États rouges utilisent le vote par correspondance et qu’il n’y a aucune preuve de fraude électorale en 2020. pic.twitter.com/tx2OOB9sAU – Aaron Rupar (@atrupar) 10 octobre 2021

Et l’autre chose qu’il a faite, il a exposé les médias. Les médias avaient un taux d’approbation de 96% quand il a commencé ? Peux tu croire ça? Et maintenant, c’est dans les années 20. On pourrait normalement dire : « Comment une industrie entière peut-elle chuter de 70 % en seulement quatre ans, comme Trump l’avait prédit ? Et qui a fait ce sondage parce qu’ils ont besoin d’être appelés et interrogés davantage, sur un grand nombre de choses, comme « définir les médias », et pourquoi seulement les années 20 ? Ils avaient un nombre solide à 96%. Ont-ils utilisé les « 20s » pour dissimuler le fait qu’il n’y avait que 20 ans, peut-être que c’était 19,6 et ils ont arrondi ? Trump ne mentirait pas sur quelque chose d’aussi important.

Nous avons besoin de réponses parce qu’il semblait que Trump avait peut-être lu un souffleur, alors quelqu’un l’a recherché, donc c’est absolument réel. Nous avons besoin d’une enquête, d’une autre et d’une autre, et de continuer jusqu’à ce que Trump soit à la Maison Blanche à vie. Alors seulement justice sera rendue.

