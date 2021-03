ARTICLE MEMBRE NRPLUS

Lors d’une interview accordée à Fox News jeudi soir, Donald Trump a déclaré à propos de la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier: «Dès le début, il n’y avait aucune menace.»

L’ancien président a ajouté que ceux qui sont entrés dans le Capitole «n’auraient pas dû le faire», mais il a déclaré que «certains d’entre eux sont entrés, et ils étreignent et embrassent la police et les gardes. Ils avaient de très bonnes relations. Beaucoup de gens ont été invités à entrer, puis ils sont entrés et ils sont sortis.

Il est certainement vrai que certaines personnes qui sont entrées dans le Capitole n’ont rencontré aucune résistance policière, mais l’affirmation selon laquelle l’assaut…