Trump Aide a organisé une réunion où Kanye Associate a fait pression sur un employé du sondage

Un nouveau rapport de . révèle qu’un membre de la campagne présidentielle de 2020 de Donald Trump a organisé et participé à une réunion au cours de laquelle une employée électorale de Géorgie dit avoir été pressée par un publiciste de Chicago – qui a été lié à Kanye West – d’admettre à tort une fraude électorale.

Harrison Floyd, directeur exécutif de Black Voices for Trump, dit qu’il a recruté le publiciste Trevian Kutti pour rencontrer le travailleur électoral de Géorgie Ruby Freeman, puis a participé par téléphone à une réunion que Kutti a tenue avec Freeman dans un poste de police du comté de Cobb en Géorgie. Garrison Douglas, membre du personnel géorgien de Black Voices for Trump et actuel employé du RNC, a déclaré qu’il avait également assisté à la réunion avec Freeman.

La nouvelle révélation lie directement les hauts responsables de la campagne Trump aux efforts visant à amener les travailleurs électoraux à avouer de fausses accusations de fraude et à aider à renverser les résultats en Géorgie.

J’ai donc jeté un œil à l’Instagram de Trevian Kutti.

Trevian est la femme qui a menacé Ruby Freeman si Ruby n’admettait pas (faussement) avoir fraudé les élections.

C’est quelque chose. 😳#treviankutti #January6th#WhyIsntSheArrested pic.twitter.com/tUigG9o76Z – Suzan Scott (@NewsJunkieBlu) 12 décembre 2021

Lors d’un entretien téléphonique avec . lundi, Floyd a déclaré qu’on lui avait demandé s’il serait prêt à organiser la réunion par un homme qu’il a décrit comme un aumônier ayant des « liens » dans les forces de l’ordre fédérales. Il a refusé de nommer l’ecclésiastique ou de détailler ce que ces relations impliquaient. Floyd a déclaré que l’aumônier, qui est blanc, voulait qu’il approche Freeman, qui est noir, pour discuter d’un accord d’immunité pour elle, pensant qu’elle ne ferait pas confiance à un étranger blanc. Floyd, Douglas et Kutti sont noirs.

C’est une honte totale que des républicains noirs traîtres et traîtres comme Harrison Floyd et Trevian Kutti en Géorgie jettent d’autres Noirs innocents comme Ruby Freeman sous le bus pour Trump raciste. Ils méritent de regarder par-dessus leurs épaules pour DA Fani Willis pour toujours. – Larry Middleton – Sans vergogne noir (@l78lancer) 22 décembre 2021

À partir du 3 décembre de l’année dernière, Trump et ses alliés ont faussement affirmé que la vidéo du dépouillement des votes à la State Farm Arena d’Atlanta prouvait que Freeman et sa fille, Wandrea « Shaye » Moss, une autre employée électorale du comté de Fulton, avaient commis une fraude électorale. Ils ont allégué que la mère et la fille avaient illégalement compilé des bulletins de vote mystérieux dans une valise à plusieurs reprises pour créer 18 000 votes frauduleux – suffisamment pour faire perdre à Trump les élections en Géorgie. Les fonctionnaires de l’État et du comté ont rapidement réfuté cette allégation. Les fausses allégations ont déclenché des mois de menaces de mort et d’autres harcèlements de la part des partisans de Trump envers Freeman et sa fille.

Le procureur du comté de Fulton, où Freeman a travaillé sur le décompte des voix, mène actuellement une enquête criminelle sur l’ingérence présumée de Trump dans les élections en Géorgie. Le procureur de district, Fani Willis, a déclaré que l’enquête examinerait un appel désormais célèbre dans lequel Trump a pressé les responsables géorgiens de lui « trouver » suffisamment de voix pour annuler sa perte dans l’État. Lors de l’appel, Trump a désigné Freeman par son nom 18 fois, la qualifiant d’« escroc de vote professionnel », de « arnaqueur » et d’« agent politique connu » qui « a bourré les urnes ».

SCOOP: Je viens de parler à Harrison Floyd et j’ai confirmé qu’il était celui du téléphone avec Ruby Freeman et l’ancien publiciste de Kanye West Trevian Kutti. Histoire complète à venir. https://t.co/qPdWrgx0dY – Hunter Walker (@hunterw) 20 décembre 2021

Un ancien responsable du ministère de la Justice de Géorgie a confirmé que les enquêteurs de l’État et du gouvernement fédéral avaient conclu en décembre 2020 qu’il n’y avait aucune preuve que Freeman ait commis une fraude. En conséquence, le département n’a jamais envisagé de lui offrir l’immunité, a déclaré le responsable, qui avait une connaissance directe d’une enquête du Federal Bureau of Investigation sur les allégations de fraude électorale de Trump en Géorgie.