Trump annonce la création de sa propre société de médias, une plate-forme sociale pour contrer la censure

L’ancien président Donald Trump a annoncé mercredi soir la formation d’une nouvelle société de médias et de divertissement qui lancera bientôt une plateforme sociale nommée « TRUTH Social », cherchant à bousculer un paysage médiatique souvent hostile à lui et à ses partisans.

Le réseau fait partie du Trump Media & Technology Group.

« J’ai créé TRUTH Social et TMTG pour résister à la tyrannie des Big Tech », a déclaré Trump dans un communiqué annonçant le réseau. « Nous vivons dans un monde où les talibans sont très présents sur Twitter, mais votre président américain préféré a été réduit au silence. C’est inacceptable. Je suis ravi d’envoyer très bientôt mon premier TRUTH sur TRUTH Social.

Le nouveau groupe de médias a choisi comme leader Scott St. John, le producteur exécutif des programmes populaires « Deal or No Deal » et « America’s Got Talent », et qui a produit plus de 1 000 heures de télévision par réseau et par câble.

Jason Miller, PDG des médias sociaux GETTR, a offert son soutien à Trump pour le démarrage de la nouvelle entreprise.

« M B Miller a écrit dans un communiqué. « Désormais, Facebook et Twitter vont perdre encore plus de parts de marché. Le président Trump a toujours été un grand faiseur d’accords, mais nous n’avons tout simplement pas pu nous entendre sur un accord. »

Le réseau est conçu comme une mission pour « donner une voix à tous », a déclaré Trump.

Le 45e président a déclaré qu’il lancerait également une plate-forme d’actualités et de divertissement par abonnement.

