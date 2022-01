Trump annule la conférence de presse du 6 janvier et prendra la parole lors du rassemblement du 15 janvier en Arizona

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien président Donald Trump a annoncé qu’il avait annulé une conférence de presse prévue le 6 janvier, jour du premier anniversaire des violentes manifestations de Capitol Hill, et qu’il exprimerait plutôt ses pensées lors d’un rassemblement en Arizona.

« À la lumière du parti pris total et de la malhonnêteté du Comité non sélectionné des démocrates du 6 janvier, de deux républicains ratés et des faux médias d’information, j’annule la conférence de presse du 6 janvier à Mar-a-Lago jeudi, et à la place, je discuterai de plusieurs de ces sujets importants lors de mon rassemblement le samedi 15 janvier, en Arizona, il y aura beaucoup de monde ! » Trump a déclaré dans un communiqué mardi soir.

La déclaration a poursuivi: « Ce qui est devenu de plus en plus évident pour TOUS, c’est que les médias LameStream ne rapporteront pas les faits selon lesquels Nancy Pelosi et le sergent d’armes du Capitole ont refusé les demandes de présence de la Garde nationale ou de l’armée au Capitole. Leurs e-mails et correspondances avec le ministère de la Défense existent, mais les médias ne demanderont pas ces preuves, ni ne diront la vérité !

Trump a poursuivi en accusant les démocrates du comité restreint de la Chambre du 6 janvier d’une » dissimulation » et a qualifié le représentant démocrate Adam Schiff de » sournois » et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de » folle « .

« Pourquoi Adam ‘Shifty’ Schiff a-t-il falsifié et modifié la déclaration du membre du Congrès Jim Jordan sans aucune conséquence ? », A écrit Trump. « Pourquoi Crazy Nancy Pelosi ne fournira-t-elle pas ses communications avec le sergent d’armes de la Chambre et le directeur administratif de la Chambre, ou promettre de conserver ces messages vitaux, que beaucoup pensent qu’elle a déjà détruits, peut-être illégalement ? De plus, pourquoi la principale raison pour laquelle les gens viennent à Washington DC, qui est la fraude de l’élection présidentielle de 2020, n’est-elle pas le principal sujet de l’enquête du comité non sélectionné ? C’était, en effet, le crime du siècle. »

