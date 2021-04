Trump appelle au boycott des entreprises réveillées ⋆ .

Donald Trump encourage les gens à boycotter les entreprises et les organisations qui cèdent ou font la demande de la gauche. Il a mentionné par son nom la Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS et Merck.

Trump a dit:

Pendant des années, les démocrates radicaux de gauche ont joué le sale rôle en boycottant les produits lorsque quelque chose de cette entreprise était fait ou déclaré d’une manière qui les offensait. Il est enfin temps pour les républicains et les conservateurs de riposter – nous avons plus de monde qu’eux – de loin!

Je ne suis pas sûr que la dernière partie de cette déclaration soit vraie, mais cela n’a pas d’importance. Il y a plus qu’assez de conservateurs pour infliger énormément de souffrances économiques aux entreprises qui prennent le parti de gauche dans les conflits politiques et culturels – si les conservateurs se réveillent à la réalité et sont prêts à riposter.

Je patronne deux des entités mentionnées par Trump – Major Baseball et Coca-Cola. Pas plus.

J’ai refusé l’opportunité offerte par un bon ami d’assister à la journée d’ouverture des Nationals de Washington. Le temps est censé être superbe, le match de pitching (deGrom vs Scherzer) ne pourrait guère être meilleur, et les Nationals seront enfin honorés pour avoir remporté les World Series 2019.

Mais je ne serai pas là.

Je bois du Coca-Cola depuis que je suis enfant. Ma mère, une femme sage, s’est rendu compte que le truc est mauvais pour toi et m’a limité à une demi-bouteille par semaine, que je partageais avec ma sœur tous les vendredis quand nous étions jeunes. (Pour minimiser les chances que l’un de nous reçoive une goutte de plus que l’autre, l’un de nous verse la bouteille dans deux verres et l’autre choisit son verre.)

Je suis toujours la progéniture de ma mère dans une certaine mesure. Ainsi, depuis ma retraite de la pratique du droit, je me limite à quatre mini-canettes de Coca par semaine. Je les attend presque autant que lorsque j’avais dix ans.

Mais j’ai fini de boire du Coca. Désormais, c’est de l’eau gazeuse à sa place ou, si je suis désespéré, une boisson gazeuse alternative produite par une autre entreprise.

J’espère que des millions de conservateurs écouteront l’appel de Trump et, dans la mesure du possible, boycotteront toutes les entreprises qui se rangent du côté de la gauche. Si seulement la gauche fléchit sa puissance économique, nous perdrons la culture et les guerres politiques en déroute.