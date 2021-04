Trump appelle LeBron James Tweet Un policier héroïque menaçant ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a publié jeudi une déclaration ridiculisant le joueur de la NBA LeBron James après que la star des Lakers ait menacé un policier de Columbus, dans l’Ohio, qui avait sauvé la vie d’une adolescente sur le point d’être poignardée. James a tweeté «Vous êtes le prochain #ACCOUNTABILITY» mardi, mais l’a supprimé après un retour de bâton.

“LeBron James devrait se concentrer sur le basket-ball plutôt que de présider à la destruction de la NBA, qui vient d’enregistrer les notes de télévision les plus basses, de loin, dans la longue et distinguée histoire de la Ligue”, a déclaré Trump.

En effet, les notes de la NBA sont en baisse depuis des années. L’Athletic a rapporté la semaine dernière que la ligue comptait en moyenne 2,83 millions de téléspectateurs pour les matchs du réseau premium cette saison, contre le plus bas historique de 2,95 millions la saison dernière. Les finales de la NBA ont enregistré une baisse de 51%, le dernier match en baisse de 70% d’une année sur l’autre. En septembre, un sondage a montré que 39% des personnes interrogées pensaient que la ligue était trop politique.

Choisissez votre combattant pic.twitter.com/6pkRxbm1PM – Kylee Zempel (@kyleezempel) 23 avril 2021

Après avoir supprimé son tweet, James a écrit: «Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. J’ai tellement besoin de plus de RESPONSABILITÉ. »

Je suis tellement fatigué de voir des Noirs tués par la police. J’ai pris le tweet parce qu’il est utilisé pour créer plus de haine – Il ne s’agit pas d’un officier. il s’agit de l’ensemble du système et ils utilisent toujours nos mots pour créer plus de racisme. Je suis tellement désespéré pour plus de RESPONSABILITÉ – LeBron James (@KingJames) 21 avril 2021

Le fédéraliste a contacté l’arène du Staples Center – où jouent les Lakers de Los Angeles – pour voir s’ils condamneraient les paroles de James. Non seulement la société a refusé de le faire, mais elle a également refusé de dire qu’elle maintenait le respect pour les forces de l’ordre qui travaillent dans son arène.

«Ses diatribes RACISTES sont source de division, désagréables, insultantes et humiliantes», a ajouté Trump. «Il est peut-être un grand basketteur, mais il ne fait rien pour rapprocher notre pays!»