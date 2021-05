Trump appelle Liz Cheney “ un être humain horrible et amer ” ⋆ .

Ancien président Donald Trump a publié une déclaration quelques minutes seulement après que Rep. Liz Cheney a été élu président de la conférence du Caucus GOP de la Chambre. Dans sa déclaration, Trump a qualifié Cheney d ‘«être humain amer et horrible», mauvais pour le parti républicain, et lui a reproché de n’avoir «aucune personnalité ou quoi que ce soit de bon ayant à voir avec la politique ou notre pays».

Cette déclaration est intervenue quelques minutes après que la représentante Cheney a parlé aux médias rassemblés après avoir été élue à la tête du parti et s’est engagée à faire tout ce qu’elle pouvait pour «s’assurer que l’ancienne présidente ne se rapproche plus jamais du bureau ovale».

Trump et Cheney se sont livrés à une sérieuse bataille politique intra-partisane sur l’âme même du parti républicain. Trump a continué à amplifier le mensonge selon lequel il a perdu les élections de 2020 en raison d’une fraude généralisée, tandis que Cheney a dénoncé les mensonges de Trump et a insisté pour que son parti continue de soutenir la vérité.

Lisez la déclaration complète ci-dessous:

Liz Cheney est un être humain amer et horrible. Je l’ai regardée hier et j’ai réalisé à quel point elle était mauvaise pour le Parti républicain. Elle n’a aucune personnalité ou quoi que ce soit de bon ayant à voir avec la politique ou notre pays. Elle est un sujet de discussion pour les démocrates, que ce soit la frontière, les conduites de gaz, l’inflation ou la destruction de notre économie. C’est une belliciste dont la famille nous a bêtement poussés dans le désastre sans fin au Moyen-Orient, drainant nos richesses et épuisant notre grande armée, la pire décision de l’histoire de notre pays. J’ai hâte de la regarder bientôt en tant que contributeur payant sur CNN ou MSDNC!