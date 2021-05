Trump applaudit le sondage montrant son emprise sur GOP, des doutes sur la légitimité de l’élection de Biden ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a applaudi dimanche soir un nouveau sondage montrant qu’il tenait fermement un parti républicain qui n’accepte pas la légitimité de la victoire électorale de Joe Biden.

CBS News a publié un sondage plus tôt dans la journée montrant que les deux tiers des républicains estiment que la loyauté envers Trump est importante, tandis que 67% pensent que Biden n’est pas le gagnant légitime des élections de 2020. Quatre-vingt pour cent des républicains ont déclaré qu’ils soutenaient le retrait par le GOP de la Chambre de Liz Cheney de sa direction.

Trump a salué les conclusions dans une déclaration publiée par son comité d’action politique.

“Dernières nouvelles! Nouveau sondage par CBS News sur l’état du Parti républicain (qui est très fort!). Le président Trump a une forte emprise sur le GOP », a déclaré l’ancien président.

«Quatre-vingt pour cent des républicains sont d’accord avec le retrait de Liz Cheney de la direction du GOP et seulement 20% ne sont pas d’accord», a-t-il ajouté. «Le sondage a également montré que 67% des républicains ont déclaré ne pas considérer Sleepy Joe Biden comme le vainqueur légitime de l’élection présidentielle de 2020. Je suis d’accord avec eux à 100%, il suffit de regarder les faits et les données – il n’y a aucun moyen qu’il ait remporté l’élection présidentielle de 2020!

Alors que Trump continue de faire valoir qu’il y a eu fraude et irrégularités lors de l’élection, Biden insiste sur le fait qu’il a gagné de manière juste et équitable. Un audit en cours dans le plus grand comté d’Arizona pourrait faire la lumière sur le différend plus tard ce mois-ci.

