Trump apporte tout son soutien à David Perdue, challenger de Brian Kemp

Donald Trump a toujours été pétrifié d’être considéré comme un perdant. Donc, laisser tomber les élections à Joe Biden en 2020 a été humiliant pour lui. Et comme Trump est incapable d’assumer sa responsabilité personnelle, il se concentre sur ceux qui lui ont « fait du mal ».

L’ancien président pense qu’il a été victimisé pour Brian Kemp. Trump s’attendait à ce que le gouverneur de Géorgie fasse ce qu’il pouvait pour annuler les résultats des élections de l’État. Kemp a refusé et est maintenant devenu une cible. L’ancien sénateur David Perdue a récemment annoncé qu’il défierait Kemp et Trump lui a apporté tout son soutien.

Trump a écrit dans un communiqué hier soir : « C’est formidable de voir que David Perdue est candidat au poste de gouverneur de Géorgie. C’est un combattant conservateur qui n’a pas peur de la gauche radicale, et c’est le seul candidat en Géorgie qui peut battre Stacey ‘The Hoax’ Abrams en novembre.

NOUVEAU! Le président Donald J. Trump : « Wow, il semble que le très respecté sénateur David Perdue se présentera contre RINO Brian Kemp pour le poste de gouverneur de Géorgie. David était un grand sénateur, et il aime vraiment son État et son pays. Ce sera très intéressant, et je ne peux pas imaginer pic.twitter.com/7NLCXjGz40 – Liz Harrington (@realLizUSA) 6 décembre 2021

L’ancien président a poursuivi :

« Kemp a été un gouverneur très faible – les libéraux et les RINO l’ont écrasé sur l’intégrité des élections, et plus encore. Plus important encore, il ne peut pas gagner car la base MAGA, qui est énorme, ne votera jamais pour lui. Nous avons besoin de leaders forts qui se battent, et le temps presse ! David Perdue éliminera l’impôt sur le revenu, sécurisera les élections, défendra le deuxième amendement, soutiendra nos grands agriculteurs, contrôlera la criminalité à Atlanta et dans d’autres endroits, prendra soin de nos grands vétérinaires et remettra les parents en charge des écoles.

Trump a joué un rôle démesuré dans la perte de Perdue et Kelly Loeffler lors des élections en Géorgie. Il semble qu’il pourrait à nouveau nuire à son parti en 2022.

