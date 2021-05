Trump approuve la représentante Elise Stefanik pour remplacer la “ belliciste Liz Cheney ” ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a publié lundi une deuxième approbation de la représentante de New York, Elise Stefanik, pour remplacer la représentante du Wyoming, Liz Cheney, à la présidence de la conférence républicaine de la Chambre, avec un vote prévu cette semaine.

«Le GOP de la Maison a une énorme opportunité de passer de la belliciste Liz Cheney à la talentueuse communicatrice Elise Stefanik», a écrit Trump en signe de tête à la défense du président par Stefanik tout au long de ses deux destituations. Cheney était l’un des 10 législateurs de la Maison GOP à soutenir le second.

Trump a poursuivi, vantant les références conservatrices de Stefanik malgré son bilan de vote plus modéré à la chambre basse.

Elise a l’intelligence, une approbation du patriote américain Brandon Judd et du National Border Patrol Council, elle a un A + de la NRA et elle adore nos vétérans. Nous avons besoin de quelqu’un dans le leadership qui a l’expérience de faire passer les districts du bleu au rouge à l’approche des importants mi-parcours de 2022, et c’est Elise! Elle sait gagner, c’est ce dont nous avons besoin!