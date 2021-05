Trump approuve le grand combattant du peuple du Texas, le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, pour sa réélection en 2022 ⋆ .

Dans une déclaration faite aujourd’hui par le biais de son Save America PAC, l’ancien président Donald Trump a donné son plein appui à la réélection du lieutenant-gouverneur du Texas, Dan Patrick (à droite), le qualifiant de «grand combattant pour le peuple» de l’État de Lonestar .

«Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick est un grand combattant pour le peuple du Texas», a commencé Trump, avant d’énumérer les réalisations qui, selon lui, montrent que Patrick est l’homme idéal pour le poste.

Trump a conclu la déclaration en s’exclamant: «Les Texans devraient le réélire! Il est exceptionnel et a mon approbation totale et totale! »

#NEW Trump approuve le lieutenant-gouverneur du Texas @DanPatrick pour sa réélection pic.twitter.com/sGD8MKscWr – Tim Swain (@SwainForSenate) 10 mai 2021

Patrick affronte pour la deuxième fois le démocrate Mike Collier aux élections de 2022, qui est venu à moins de 5 points de pourcentage de le battre en 2018.

Selon un sondage de l’Université du Texas / Texas Tribune, le taux d’approbation de Patrick a chuté ces derniers mois et en mars 2021, seuls 37% des Texans ont déclaré approuver sa performance tandis que le même pourcentage la désapprouvait.

L’année dernière, nous avons écrit sur la façon dont Patrick a défendu la propriétaire du salon Shelley Luther et dans un tweet, il a dit qu’il lui paierait une amende de 7 000 $ et qu’il «se porterait volontaire pour être placé en résidence surveillée» pour purger sa peine afin qu’elle puisse «Va travailler et nourrir ses enfants.»

Dans un tweet récent, Patrick a déclaré qu’il débattre des PDG «réveillés» après qu’ils se soient prononcés contre un projet de loi de réforme du vote que le Texas tente de faire passer, l’appelant la suppression des électeurs.

Collier citation a tweeté Patrick et a déclaré: «Si Patrick veut vraiment débattre d’un homme d’affaires, il peut et va débattre de moi. En tant qu’homme d’affaires de longue date, je sais ce qu’il faut pour travailler avec des chefs d’entreprise de tout l’État. »

Si Patrick veut vraiment débattre d’un homme d’affaires, il peut et va débattre de moi. En tant qu’homme d’affaires de longue date, je sais ce qu’il faut pour travailler avec des chefs d’entreprise de tout l’État. PS: Chaque fois que vous devez essayer de lancer le hashtag #NotVoterSuppression, c’est probablement la suppression des électeurs. https://t.co/jvEYfZ7rdq – Mike Collier (@CollierForTexas) 6 mai 2021

