Trump approuve Marco Rubio pour le Sénat ⋆ .

Malgré les récentes spéculations selon lesquelles sa fille chercherait le siège, l’ancien président Donald Trump soutient le sénateur Marco Rubio (R-FL) pour réélection en 2022.

Dans un communiqué vendredi matin, l’ancien président a apporté son soutien enthousiaste au sénateur de Floride – malgré leur rancœur passée.

J’ai l’honneur de donner au sénateur américain Marco Rubio mon soutien complet et total. Marco a été un défenseur infatigable du peuple de Floride, luttant pour réduire les impôts, soutenant notre deuxième amendement, nos militaires et nos vétérans, une défense nationale forte et tous les hommes et femmes oubliés d’Amérique. Marco a travaillé avec moi pour réformer la VA et aider nos petites entreprises à se développer, et avec son aide, nous avons atteint le taux de chômage le plus bas jamais atteint pour les femmes, les Afro-Américains, les Hispaniques, les Américains d’origine asiatique et presque tous les Américains. Ensemble, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les communautés cubaine et vénézuélienne et avons fait de grands progrès. Il a également déclaré que «le président Trump n’était en aucun cas impliqué avec la Russie», alors qu’il présidait la commission du renseignement du Sénat sur le faux canular Russie, Russie, Russie. Marco ne laissera jamais tomber les gens formidables de la Floride ou de notre pays!