Trump approuve Stafanik pour remplacer Liz Cheney à la direction de la maison ⋆ .

L’ancien président Donald Trump a approuvé la représentante de New York Elise Stefanik pour remplacer la députée du Wyoming Liz Cheney à la présidence de la conférence républicaine de la Chambre, tandis que la conférence se prépare pour un vote probable la semaine prochaine.

“Liz Cheney est un imbécile belliciste qui n’a rien à faire dans la direction du Parti républicain”, a écrit Trump dans un communiqué mercredi.

«Nous voulons des dirigeants qui croient au mouvement Make America Great Again et accordent la priorité aux valeurs américaines en premier. Elise Stefanik est un choix de loin supérieur, et elle a mon approbation COMPLETE et TOTALE pour la présidente de la conférence GOP. Elise est une communicatrice robuste et intelligente! » il a écrit.

Cheney a survécu à un référendum sur son rôle dans la direction trois mois après sa futile croisade pour recruter des membres du GOP en faveur de la deuxième destitution de Trump. Le législateur de trois mandats du Wyoming a fini par devenir l’un des 10 républicains à rejoindre les démocrates dans l’effort, dont plusieurs avaient déjà annoncé leur intention de voter en accord avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi sur la mesure extrême.

Une Cheney enhardie n’a fait qu’aggraver sa querelle publique avec l’ancien président républicain depuis qu’elle a survécu à son premier rappel en février. Des semaines après que le parti a voté pour la garder à la tête, elle a qualifié le parti actuel enraciné dans la suprématie blanche et a sapé la conférence en envoyant un message pour s’entraîner avec Trump. De nouveaux reportages en avril ont également révélé que Cheney était l’un des principaux responsables de la diffusion de la fausse histoire des primes russes de l’été dernier pour saper l’administration Trump et ses objectifs de retirer les forces d’Afghanistan.

Stefanik, d’un autre côté, est resté un ardent défenseur de l’unité du parti et a été un acteur puissant dans la première défense de destitution de Trump. L’effort terne de Cheney pour soutenir les candidats aux élections de novembre met également en évidence un contraste frappant entre le législateur du Wyoming et son remplaçant potentiel à New York, où Stefanik était une collecte de fonds prolifique qui a recruté un nombre record de femmes maintenant dans la classe des étudiants de première année.

La position de Cheney à la direction est devenue plus incertaine alors que les deux principaux dirigeants de la conférence républicaine de cette semaine ont révélé leur soutien à son remplacement. Avant une interview «Fox & Friends» mardi matin, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, un allié de Stefanik, a été pris sur un micro brûlant diffusant sa frustration face à Cheney.

«Je l’ai eu avec elle. Vous savez, j’ai perdu confiance », a déclaré McCarthy.

Le membre du Congrès de la Louisiane, Steve Scalise, a révélé mercredi matin au Washington Examiner son intention de soutenir Stefanik pour remplacer Cheney.

“Les républicains de la Chambre doivent se concentrer uniquement sur la reprise de la Chambre en 2022 et la lutte contre le programme socialiste radical du président Pelosi et du président Biden”, a déclaré la porte-parole de Scalise, Lauren Fine, dans un communiqué. «Elise Stefanik est fermement résolue à le faire, c’est pourquoi Whip Scalise s’est engagée à la soutenir pour la présidence de la conférence.»