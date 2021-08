Trump, arnaqueur en série, a absorbé plus de 100 millions de dollars de dons .

Donald Trump a amassé un trésor de guerre de 105 millions de dollars depuis qu’il a quitté ses fonctions, mais n’a pas perdu un centime pour stimuler les candidats du GOP ou financer des efforts extérieurs pour renverser les élections de 2020, selon Politico.

Non. C’est pour les perdants et les nuls, et Trump n’est qu’un bon escroc à l’ancienne. Par conséquent, il a dirigé presque tout l’argent qu’il a absorbé par le biais de ses comités d’action politique (Make America Great Again PAC, Save America PAC et Save America Joint Fundraising Committee) pour payer ses propres dépenses personnelles et professionnelles presque exclusivement. Cela comprend le paiement des frais de voyage, davantage d’appels de fonds, les salaires des assistants personnels et politiques et les frais juridiques qu’il a accumulés en essayant de monter une défense en destitution et d’annuler les résultats de 2020. Trump a fait un don externe de 1 million de dollars à l’America First Policy Institute, qui a été fondé par plusieurs de ses anciens collaborateurs après avoir perdu sa réélection.

Mais lorsqu’il s’agit d’efforts très médiatisés pour renverser 2020, comme la fraude en Arizona ou l’aide aux candidats républicains, zip ! Ils sont seuls. En d’autres termes, la grande majorité des appels de fonds de Trump n’ont rien à voir avec l’endroit où il dirige réellement son argent. Ces audits de style Arizona qui, selon plus de la moitié des électeurs républicains, pourraient changer le résultat de 2020 ne sont qu’une façade pour Trump. Ils ne vont nulle part et il ne gaspille pas un centime pour eux, mais ils sont certainement lucratifs.

Un autre thème de collecte de fonds populaire pour Trump est qu’il va s’assurer que les républicains reconquièrent le Congrès l’année prochaine. Mais apparemment, la somme totale de ses efforts inclut la condamnation des candidats républicains qui sont peut-être les mieux placés pour gagner aux élections générales.

Un porte-parole de Trump affirme maintenant qu’il a récemment fait des dons à ses candidats choisis qui ne se sont pas encore présentés dans les dossiers de campagne. Et bien qu’il ait dit à tous les comités de campagne du GOP plus tôt cette année de cesser et de s’abstenir de l’utiliser ou de son image pour solliciter des dons, Trump s’attribue maintenant le mérite de leurs collectes de fonds.

“En plus de l’argent RECORD levé au cours des 6 derniers mois à mes affiliés politiques, je suis heureux de voir l’ensemble du parti bénéficier de” Trump “, a déclaré Trump dans un communiqué après que le comité national du GOP et deux comités de campagne du Congrès se soient levés de près à un total de 300 millions de dollars au cours des six premiers mois de l’année.

Fait intéressant, cependant, la déclaration du Comité sénatorial républicain national saluant son apport de 51 millions de dollars ne faisait aucune référence à Trump.

“Plus les électeurs en apprennent sur les impacts désastreux du programme socialiste des démocrates du Sénat, plus l’élan se renforce pour élire une majorité républicaine au Sénat en 2022”, a déclaré le président du NRSC, Rick Scott, dans un communiqué.

Gee, il semble presque que les républicains du Sénat ne veulent pas être associés à Trump. Soyez assuré que Trump reste éveillé la nuit en pensant au fait que les comités du GOP ont collecté ne serait-ce qu’un seul centime qui, selon lui, lui appartient exclusivement.

Ce sur quoi Trump a prodigué de l’argent, ce sont les frais d’avocat – les nombreux, nombreux avocats impliqués dans sa défense et ses conseils dans tout, de sa deuxième destitution à l’enquête russe en passant par une multitude de poursuites personnelles.

Rudy Giuliani, cependant, face à la résistance juridique de Trump après sa défaite en 2020, semble s’être asséché. Les 75 000 $ que Trump a déboursés à Giuliani sont allés exclusivement à ses frais de voyage, et non à ses frais juridiques. Désolé, Rudy.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.