Trump attaque Biden à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre sur le retrait de l’Afghanistan – « Un timing horrible ! » | Monde | Nouvelles

Le 11 septembre, l’Amérique a célébré le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre qui ont fait près de 3 000 victimes. L’ancien président Trump était remarquablement absent des cérémonies commémoratives officielles du 11 septembre, dont celle de Ground Zero.

Au lieu de cela, Trump s’est rendu dans les bureaux du département de police de New York et a critiqué le retrait de M. Biden d’Afghanistan.

L’ancien président a déclaré : « C’est un jour triste, un jour très triste pour de nombreuses raisons.

“Et nous avons juste ajouté à cette raison la semaine dernière, parce que cela [Afghanistan] n’aurait jamais dû être autorisé à se produire.

“J’ai regardé tous les discours et personne n’en parle, ce qu’ils ont fait, mais nous allons devoir vivre avec ça pendant un certain temps.”

L’ancien président a ajouté : « Nous avions tout le monde en attente, les talibans étaient en attente, j’ai eu affaire au meilleur gars, Abdul, et il n’allait rien faire avec nous.

« Tout d’un coup, nous avons une élection truquée et tout d’un coup nous fuyons l’Afghanistan.

“Quel timing, quel timing horrible, le 20e anniversaire, et je regarde les discours et pas une personne n’a parlé du fait qu’il y a trois jours nous avons fui l’Afghanistan et que nous avons laissé des Américains derrière et d’autres aussi.”

Les commentaires de M. Trump suivent alors que le dernier soldat américain restant a quitté l’Afghanistan le 30 août, mettant ainsi fin à 20 ans d’intervention militaire dans le pays.

Au total, le président Biden a visité les trois sites d’attaque, y compris le mémorial du vol 93 à Shanksville, en Pennsylvanie, et une cérémonie de dépôt de couronnes au Pentagone.

Le président Biden a déclaré au service d’incendie local de Shanksville : « Ces monuments commémoratifs sont vraiment importants.

“Mais ils sont aussi incroyablement difficiles pour les personnes concernées, car cela rappelle le moment où ils ont reçu l’appel téléphonique, cela rappelle l’instant où ils ont reçu la nouvelle, peu importe le nombre d’années qui passent.”