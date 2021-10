Trump attribue à Biden la note «F, pas F+» dans une interview à grande échelle

Publicité

L’ancien président Donald Trump a déchiré son successeur lors d’une large interview diffusée samedi soir sur Fox News.

S’adressant à la juge hôte Jeanine Pirro, Trump a discuté de plusieurs aspects de la présidence du président Joe Biden qui, selon lui, sont non seulement mauvais pour le pays, mais lui nuisent en réalité.

Mais avant d’entrer dans les détails, Pirro a demandé à Trump quelle « note » il donnerait à Biden.

« Je pense qu’il faudrait dire un F – et pas un F+ », a déclaré Trump dans l’interview depuis son domicile à Mar-a-Lago en Floride. « Je serais un F. C’est une administration ratée, c’est un désastre. Je n’ai jamais rien vu de tel.

Il a poursuivi en disant qu’il pensait que l’administration de l’ancien président démocrate Jimmy Carter était la pire de l’histoire du pays, ajoutant qu’il n’était pas fan des engagements militaires de l’ancien président George W. Bush au Moyen-Orient.

Pourtant, Trump a poursuivi en disant qu’il ne voulait pas de mal à Biden et qu’il voulait qu’il réussisse parce que ce serait bon pour le pays.

« Et au fait, j’aimerais qu’il aille bien. J’aime le pays plus que je n’aime quoi que ce soit, la famille, Dieu, le pays. Vous savez, nous devons prendre soin de notre pays. J’adorerais le voir bien faire. Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu un plus grand embarras en tant qu’administration », a ajouté Trump.

Plus tard, Trump a parlé de la course au poste de gouverneur très serrée qui se déroule en Virginie entre le candidat démocrate et l’ancien gouverneur Terry McAuliffe et son challenger du GOP Glenn Youngkin, ce dernier ayant été approuvé par le 45e président.

Il a déclaré qu’il pensait que McAuliffe avait fait « une énorme erreur » avec les électeurs en affirmant que les parents ne devraient pas avoir leur mot à dire sur le programme scolaire de leurs enfants lors d’un récent débat avec Youngkin, prédisant que le candidat républicain « se débrouillerait très bien » lors des élections de mardi.

« Regardez, McAuliffe a fait une énorme erreur », a déclaré Trump. «Mais ce n’est vraiment probablement pas une erreur de son point de vue. Il y croit.

« Pour être honnête, j’ai suivi les audiences du conseil scolaire de plus près que jamais », a déclaré Trump, une référence aux interactions souvent bruyantes et émotionnelles entre les parents et les membres du conseil dans le comté de Loudoun et dans tout le pays.

« Les parents sont furieux. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont juste des gens qui sont tellement bouleversés », a-t-il déclaré dans une référence à une lettre d’un groupe de conseils scolaires nationaux à l’administration Biden fin septembre.

«Ils sont en colère, ils sont blessés, ils pleurent parce qu’on enseigne à leurs enfants des choses qui, à notre avis et à mon avis, et une grande majorité des gens de l’avis de ce pays, ne veulent pas de leur enfants d’entendre parler de ce genre de choses », a poursuivi Trump. « Ils veulent revenir à la lecture, à l’écriture et au calcul. »

Concernant son soutien au candidat du GOP, Trump a déclaré: « Si je soutiens quelqu’un, il gagne. »

Trump a poursuivi, comme Newsmax l’a noté :

Frappant Biden sur l’indépendance énergétique et la hausse de l’inflation, la frontière pourrait être le seul problème aussi flagrant que l’échec du retrait inconditionnel d’Afghanistan.

« Notre pays est empoisonné », a déclaré Trump à propos des caravanes de migrants traversant les barricades de la police mexicaine et vers la frontière sud ouverte de Biden et du vice-président Kamala Harris. « Il est aussi empoisonné avec des médicaments.

« Le fentanyl, et la drogue en général, affluent à travers notre frontière », a-t-il poursuivi. «Des personnes très malades arrivent dans notre pays, des maladies très contagieuses, de nombreuses maladies différentes – pas seulement COVID. Soit dit en passant, COVID est des cacahuètes par rapport à certaines de ces maladies.

« Ces dirigeants, si vous les appelez des dirigeants, ils détruisent notre pays », a-t-il déclaré.

Il a également frappé Biden et les démocrates pour leurs politiques criminelles, qui, selon lui, ont entraîné une augmentation de la violence et des activités criminelles.

« Ils sont bons pour détruire les républicains ; ils sont horribles à détruire le crime », a déclaré l’ancien président.

« C’est l’Amérique d’aujourd’hui ; cela ne fera qu’empirer, car vous avez tous ces millions de personnes, dont beaucoup sont les pires », a déclaré Trump, ajoutant: « Tout ce qu’ils veulent, c’est inculper les républicains. »