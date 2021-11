Trump avait raison : NYC retire Jefferson de l’hôtel de ville

par Jordan Epperson, Big League Politics:

Le président Trump a de nouveau été justifié. Big League Politics avait précédemment rapporté en octobre que la ville de New York avait voté pour retirer une statue du père fondateur Thomas Jefferson de l’hôtel de ville :

La New York City Public Design Commission a voté lundi à l’unanimité le retrait d’une statue du président américain et père fondateur Thomas Jefferson de l’hôtel de ville, attaquant le leader révolutionnaire et auteur de la constitution en tant que suprémaciste blanc et raciste.

Malheureusement, le jour est enfin venu. Lundi 22 novembre, la statue du troisième président bien-aimé a été officiellement retirée de l’hôtel de ville de New York. Le plâtre de 884 livres de l’auteur de la Déclaration d’indépendance aurait été sorti du bâtiment par environ une douzaine de travailleurs en plusieurs heures lundi. La New York Historical Society a annoncé qu’elle reprendrait le monument après son expulsion de la salle.

Sans surprise, cela a été prédit par nul autre que le 45e président des États-Unis, Donald J. Trump. Dans son discours à la presse au lendemain du tristement célèbre rassemblement Unite the Right 2017 à Charlottesville, Trump a évoqué l’importance de défendre les statues historiques.

« Alors cette semaine, c’est Robert E. Lee. J’ai remarqué que Stonewall Jackson descendait. Je me demande, est-ce George Washington la semaine prochaine ? Et est-ce Thomas Jefferson la semaine d’après ? Vous savez, vous devez vraiment vous demander, où cela s’arrête-t-il ? » Le président Donald J. Trump

« C’était un grand propriétaire d’esclaves », a affirmé Trump. « Maintenant, allons-nous abattre sa statue ? »

Il est clair que la gauche essaie de détruire notre histoire et notre identité américaine alors qu’elle continue de pousser la fenêtre de plus en plus loin. Tout d’abord, cela a commencé avec les statues confédérées, maintenant elles nous débarrassent des pères fondateurs de notre nation, qui est le prochain ? La folie doit bientôt cesser, ou elle consumera tout notre pays jusqu’à ce qu’il ne soit même plus reconnaissable.

