Trump bat Brian Kemp à propos des nouvelles lois électorales en Géorgie ⋆ .

Ancien président Donald Trump a publié une déclaration lundi soir qui montre qu’il n’est pas d’humeur indulgente en ce qui concerne Georgia Gov. Brian Kemp, malgré l’adoption du GOP dans l’État et la signature par Kemp d’un projet de loi de réforme électorale de grande envergure.

«Dommage que les réformes électorales désespérément nécessaires en Géorgie ne soient pas allées plus loin, comme le faisait leur projet de loi initialement approuvé», écrit Trump dans le communiqué, publié tard dans la soirée, «mais le gouverneur et le lieutenant-gouverneur ne voulaient pas ce. »

«La version édulcorée, qui vient d’être adoptée et signée par le gouverneur Kemp, bien qu’elle soit meilleure qu’avant, n’a pas de correspondance de signature et de nombreuses autres mesures de sécurité, qui ont malheureusement été laissées de côté», a-t-il déclaré.

Le mauvais sang entre Trump et les dirigeants républicains de Géorgie ne semble pas avoir de fin immédiate en vue. Et ce thème a dominé une grande partie des tweets.

INBOX: L’ancien président Trump critique la nouvelle loi électorale de Géorgie comme étant «la version édulcorée» et n’allant pas assez loin. Mais il soutient le boycott de «toutes les entreprises réveillées qui ne veulent pas d’identification des électeurs et d’élections libres et équitables».

(Mais mec, @GovKemp ne peut pas faire une pause, n’est-ce pas?) Pic.twitter.com/0MhyfjOX8r

– Ed O’Keefe (@edokeefe) 6 avril 2021