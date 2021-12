Trump: Biden pourrait amener les États-Unis «à un point où nous ne pouvons pas revenir»

L’ancien président Donald J. Trump a averti que le pivot brutal du président Biden et du Parti démocrate vers une gouvernance d’extrême gauche et mondialiste pourrait atteindre un point où les futurs élus ne pourraient pas corriger le cap et la république telle qu’elle était fondée serait perdue.

Trump a rejoint Mark Levin sur « Life, Liberty & Levin » pour discuter de son nouveau livre « Our Journey Together » – qui présente des photographies triées sur le volet et liées à lui et à sa famille au cours de ses 4 années à la Maison Blanche.

Levin a noté que Trump avait déclaré que Biden deviendrait le pire président de l’histoire, d’autres critiques affirmant que ses politiques jusqu’à présent ont conduit à un ralentissement économique qui éclipse son compatriote démocrate Jimmy Carter.

Trump a déclaré à Levin que l’administration de Biden s’était déjà écartée d’un précédent décret qu’il avait signé interdisant la théorie critique marxiste de la race du gouvernement fédéral.

« Si vous regardez, le président Obama était très divisé, mais les gens étaient plus silencieux à ce sujet. Ils ne voulaient pas l’insulter, mais il était très diviseur », a ajouté Trump plus tard. « Mais l’administration Biden est bien pire. En fait, j’ai remarqué l’autre jour où Obama a dit » c’est très dangereux « ; tout cela – vous savez, ce qu’ils ont fait. C’est trop pour lui », a-t-il déclaré. .

Le président Biden écoute lors du Forum des économies majeures sur l’énergie et le climat, dans l’auditorium de la Cour sud du campus de la Maison Blanche, le vendredi 17 septembre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

« Mais quand ils regardent ses hauts responsables économiques, ils regardent cette inflation, et ils voient ces projets de loi qui sont adoptés pour des milliards et des milliards de dollars où c’est comme jeter de l’argent par la fenêtre », a poursuivi Trump, semblant faire référence à la façon dont Les responsables de l’ère Obama comme le secrétaire au Trésor Lawrence Summers ont mis en garde contre certaines des actions des titulaires de charges démocrates actuels.

« Ce sont des gens d’Obama qui disent aux gens de Biden » vous ne pouvez pas faire ça « , mais ils avancent quand même. Voyons ce qui se passe. »

Trump s’est dit ravi de voir Glenn Youngkin, élu du gouverneur de Virginie, se préparer à prendre ses fonctions à Richmond l’année prochaine après avoir contrarié le confident de Clinton, Terence McAuliffe.

L’ancien président a déclaré que Youngkin l’avait appelé après sa victoire pour le remercier de son soutien : « Les gens de ‘MAGA’ sont sortis avec une force bien plus importante que quiconque ne l’aurait cru possible. »

Dans cette course, Youngkin a réalisé des gains notables pour le GOP dans les zones plus démocrates du nord et autour de Washington DC, tout en augmentant le score dans les zones fortement pro-Trump autour de Bristol, Wytheville, Bland et Cumberland Gap.

Alors que Trump a exprimé que la victoire de Youngkin devrait être un signal d’alarme pour la gauche, il a ajouté que dans tous les cas, la nation doit revenir à des politiques de frontières fortes, de libre entreprise, d’une presse juste et d’autres plates-formes qu’il a abandonnées.

« Nous n’avons pas [that], » il a dit.

TEXAS, USA – 19 SEPTEMBRE : des migrants sont vus au Rio Grande près du port d’entrée de Del Rio-Acuna à Del Rio, Texas, le 18 septembre 2021. – Les États-Unis ont annoncé le 18 septembre qu’ils augmenteraient les vols d’expulsion pour des milliers de migrants qui ont afflué dans la ville frontalière de Del Rio au Texas (Photo de Charlie C. Peebles/Agence Anadolu via .) (Photo de Charlie C. Peebles/Agence Anadolu via .)

« Qui ne voudrait pas d’une carte d’électeur, par exemple ? Qui ne voudrait pas d’une armée forte ou d’une frontière ? Qui veut que des millions de personnes affluent dans notre pays ? » il a dit.

« Si vous avez fait un échantillon de 1 000 personnes, des gens typiques, bons, américains qui aiment notre pays, ils ne peuvent pas croire ce qu’ils voient à la frontière, et certaines personnes sont vraiment mauvaises », a-t-il déclaré.

Au cours des dernières semaines, alors que Biden a institué des décrets d’atténuation des coronavirus plus sévères au niveau fédéral, de nombreux critiques soulignent le fait que les immigrants illégaux ne sont souvent pas soumis aux mêmes normes que les citoyens américains.

« Je pense que vous allez voir une grande, grande victoire pour les républicains à mi-parcours. Je pense qu’il sera très difficile pour eux de revenir aussi vite », a prédit Trump.

« Ce pays a un potentiel énorme, énorme, mais nous le donnons, et il y aura un point où le pays ne pourra pas revenir, et nous ne pourrons jamais permettre que ce point soit atteint », a-t-il déclaré.