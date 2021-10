Trump candidat à la présidence Pour éviter la prison

Doyle McManusDim. 24 octobre 2021, 04h00

L’entreprise de l’ancien président Trump fait l’objet d’une enquête criminelle menée par un procureur de district dans une banlieue de New York pour savoir si elle a induit les autorités en erreur en réduisant les impôts d’un terrain de golf, selon le New York Times. (Seth Wenig / Associated Press)

Tout au long de sa carrière épique et semée de scandales, Donald Trump a accumulé un étonnant record d’impunité, gardant constamment une longueur d’avance sur les procureurs, les plaignants et les créanciers.

Il est le seul président à avoir été mis en accusation deux fois, et acquitté deux fois par les voix des sénateurs républicains.

Il a passé près de trois ans sous enquête pour ce qui ressemblait à une collusion avec la Russie, avant de s’en sortir sans scotch.

Son ancien avocat, Michael Cohen, est allé en prison pour avoir versé de l’argent secret à un artiste adulte connu sous le nom de Stormy Daniels, mais « Individuel-1 », l’homme qui lui a ordonné de rédiger le chèque, n’a jamais été tenu responsable.- PUBLICITÉ -https : //s.yimg.com/rq/darla/4-6-0/html/r-sf-flx.html

Ce record d’évasions rendrait Houdini envieux.

Mais Trump reste sous le feu des projecteurs. Il est toujours à la recherche d’échappatoires.

Un comité de la Chambre examine ses tentatives pour renverser l’élection présidentielle de l’année dernière, y compris ses actions lorsqu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Un procureur de Géorgie enquête pour savoir s’il a enfreint la loi de l’État contre la sollicitation de fraude électorale lorsqu’il a exigé que les fonctionnaires « trouvent 11 780 voix » – le nombre dont il avait besoin pour annuler la victoire de Joe Biden dans cet État.

Et les procureurs de New York enquêtent sur les allégations selon lesquelles Trump, ou du moins l’entreprise familiale qu’il dirige, aurait commis une fraude fiscale et bancaire.

Mais ne le comptez pas.

« Sa vie a été une série de leçons montrant qu’avec un avocat agressif et beaucoup de culot, vous pouvez obtenir une immunité presque totale », m’a dit Norman Eisen, avocat du comité judiciaire de la Chambre lors de la première destitution de Trump.

Les batailles les plus visibles de l’ancien président sont contre la Chambre des représentants dirigée par les démocrates, qui a demandé la semaine dernière au ministère de la Justice de poursuivre son ancien assistant Stephen K. Bannon après que Bannon ait refusé de se conformer à une assignation à comparaître.

Trump a ordonné à Bannon et à d’autres anciens associés de se bloquer au motif que toutes ses conversations avec eux sont protégées par le privilège exécutif.

C’est la doctrine juridique qui permet à un président de protéger les délibérations internes de la Maison Blanche contre l’espionnage du Congrès, une affirmation largement affirmée par Trump lorsqu’il était président.

Dans ce cas, l’affirmation semble tirée par les cheveux : comment un ancien président peut-il faire valoir le privilège exécutif, en particulier lors de conversations avec quelqu’un comme Bannon, qui n’était pas un fonctionnaire du gouvernement à l’époque ?

Mais les constitutionnalistes disent que Trump a plusieurs arguments qu’il peut faire valoir. Il les essayera probablement tous.

Premièrement, un ancien président a le droit de faire valoir le privilège exécutif. Trump peut remercier l’ancien président Nixon pour cela, à juste titre. En 1977, Nixon a essayé d’empêcher le gouvernement fédéral de publier ses papiers présidentiels ; il a perdu, mais en décidant de l’affaire, la Cour suprême a déclaré que les anciens présidents peuvent faire valoir le privilège dans certaines circonstances.

Quant à Bannon, le ministère de la Justice a longtemps soutenu que le privilège exécutif peut protéger les réunions d’un président avec des non-employés tant que la discussion porte sur des affaires officielles. En janvier, Bannon aurait exhorté Trump à empêcher le Congrès de certifier l’élection de Biden, puis a déclaré aux auditeurs de son podcast du 5 janvier: « L’enfer va se déchaîner demain. »

« Si les affaires sont débattues sur le fond, Trump et Bannon ont peu de chances de l’emporter », m’a dit Jonathan Shaub, un ancien avocat du ministère de la Justice qui enseigne maintenant à la faculté de droit de l’Université du Kentucky.

« Le privilège exécutif ne s’applique pas aux actes accomplis à titre personnel ou politique, et il ne s’applique pas lorsqu’il y a des allégations concrètes d’actes répréhensibles. »

Mais gagner n’est peut-être pas le but.

« En fin de compte, tout est question de retard », a déclaré Shaub.

Trump et ses partisans savent que s’ils peuvent nouer le comité de la Chambre jusqu’aux élections législatives de 2022, il y a de fortes chances que les républicains prennent le contrôle de la chambre et mettent fin à l’enquête.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-San Francisco) et le président du comité Bennie Thompson (D-Miss.) le savent aussi. C’est une des principales raisons pour lesquelles ils ont demandé au ministère de la Justice de poursuivre Bannon pour outrage criminel ; c’est plus rapide qu’une poursuite civile.

La prochaine étape revient à Atty. Le général Merrick Garland, qui a exaspéré certains démocrates en gardant ses distances avec les enquêtes Trump.

Le président Biden a déclaré la semaine dernière qu’il pensait que Garland devrait poursuivre Bannon et d’autres qui rejettent les assignations à comparaître du Congrès. C’était un acte inapproprié, à la Trump, de mâchoire présidentielle ; Garland a repoussé, affirmant qu’il voulait ramener le ministère de la Justice à sa norme apolitique.

Mais Biden avait raison sur le fond; sans la menace de poursuites, Bannon et d’autres continueront à se bloquer.

Pendant ce temps, Trump a rendu sa défense presque entièrement politique, non seulement dénonçant l’enquête de la Chambre, mais faisant l’éloge de la foule qui a envahi la capitale.

« L’insurrection a eu lieu le 3 novembre, jour des élections », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite la semaine dernière. « Jan. 6 était la protestation !

Il a utilisé l’enquête pour collecter des fonds pour son comité d’action politique, qui a collecté des millions.

« La gauche ne cessera jamais de me poursuivre », a-t-il écrit dans un e-mail aux donateurs la semaine dernière. « Veuillez contribuer IMMÉDIATEMENT TOUT MONTANT pour faire une déclaration à la gauche selon laquelle vous serez TOUJOURS aux côtés de VOTRE président. »

Et là, quelle que soit la tournure des querelles juridiques, se trouve la réponse à une question persistante sur Trump : qu’est-ce qui le fait fuir ?

Ego, sûrement, en partie. Une envie de se venger de ses adversaires aussi.

Mais aussi pour deux raisons pratiques.

L’un est l’argent. Les contributions politiques peuvent être la source de revenus la plus fiable dont dispose actuellement l’entreprise familiale Trump.

L’autre, tout aussi important, est de renforcer sa défense juridique. Tant qu’il se présente (ou même qu’il court), Trump peut dénoncer chaque enquête et assignation à comparaître comme une autre partie d’une vendetta politique. C’est un moyen de maintenir ses troupes ensemble – et de faire réfléchir chaque procureur à deux fois.

Il décroche une autre première présidentielle : il se présente pour sa réélection pour éviter la prison.

