Trump cherche à évincer le gouvernement de l’Alabama parce qu’il est furieux que son rassemblement d’été ait été annulé

Selon le Wall Street Journal, la dernière cible de la colère de Trump est le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey. De nouvelles informations suggèrent qu’il essaie activement de trouver des moyens de s’assurer qu’elle ne pourra pas conserver son poste lors des prochaines élections. Bien qu’elle n’ait jamais parlé ou agi contre l’ancien président, sa motivation est qu’il lui en veut d’un rassemblement annulé dans l’État d’Ivey, même si elle n’a eu aucune influence sur cette décision.

Trump soutient désormais Lynda Blanchard, une autre candidate républicaine, pour remplacer Ivey. Jusqu’à présent, Blanchard prévoyait de se présenter au Sénat, mais Trump espère la convaincre de se présenter plutôt au poste de gouverneur. Cela lui serait également bénéfique, car il a déjà apporté son soutien à un autre candidat pour le siège ouvert du Sénat.

La décision d’annuler le rassemblement de Trump le 4 juillet a été prise par la Commission des cuirassés de l’USS Alabama au motif que le site commémoratif sur lequel le rassemblement était prévu n’était pas adapté aux événements politiques partisans. Bien qu’Ivey ait une place dans cette commission, elle est honorifique et elle n’aurait eu aucun poids dans la décision d’annuler le rallye.

En fait, Ivey a été extrêmement favorable à Donald Trump depuis le début de sa première campagne, et est toujours un fan de Trump à ce jour. En 2018, elle a même signé une lettre préconisant que Trump remporte un prix Nobel de la paix pour sa diplomatie avec la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Dans une déclaration à peu près à la même époque, Ivey a déclaré: « Je remercie le président pour la direction conservatrice et plus petite du gouvernement qu’il prend pour notre nation et pour ses efforts visant à garantir que notre monde est un endroit plus sûr. » Les attaques de Trump contre le gouverneur malgré son soutien indéfectible montrent que personne n’est vraiment à l’abri de sa colère.

Trump a rencontré l’ex-ambassadrice Lynda Blanchard et a discuté d’une éventuelle approbation si elle abandonnait sa campagne au Sénat et a plutôt défié le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey. (Trump est toujours vexé de ne pas être autorisé à se rallier à un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale.)https://t.co/PvoDzUtnLd pic.twitter.com/LGI3OsSBBB – Michael C. Bender (@MichaelCBender) 19 novembre 2021