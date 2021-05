Trump cite les remarques de Maxine Waters dans le but de rejeter le procès contre les émeutes du Capitole ⋆ .

Poursuivi par le représentant. Eric Swalwell (D-Calif.) Pour avoir prétendument incité à l’assaut du Capitole américain, ancien président Donald Trump a tenté de rejeter le procès mardi en attaquant un autre membre du Congrès démocrate de Californie.

La dernière salve de Trump survient des mois après que Swalwell l’a accusé, son fils Donald Trump Jr., et Rudy Giuliani de déclencher le siège du Congrès par des «appels violents à une action immédiate». Son avocat théoricien de la fraude électorale Jesse Binnall, qui a tenté en vain de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2016 au Nevada sur de fausses déclarations d’électeurs décédés, a décrit le Rep. Maxine Waters (D-Calif.) Comme «beaucoup plus coupable d’incitation à la violence» que Trump, au motif que la députée noire s’est prononcée en faveur de la confrontation avec des membres de l’ancienne administration.

«La membre du Congrès Maxine Waters était bien plus coupable d’avoir incité à la violence lorsqu’elle a encouragé les gens à harceler les personnes nommées par l’administration Trump, et lorsqu’elle a récemment encouragé les émeutiers à ‘devenir plus conflictuels’ si son verdict favorable n’était pas rendu dans l’affaire État contre Chauvin dans le Minnesota, »A affirmé Binnall dans un mémo de 49 pages.

La phrase écrasant Waters avait des marques pour deux notes de bas de page, mais l’avocat semble avoir oublié d’ajouter les citations, qui ne sont pas dans le dossier.

Dans chacune des controverses citées par Binnall, Waters affirme qu’elle a été sortie de son contexte. Le premier concernait les commentaires de la députée à ceux qui protestaient contre la politique de séparation familiale de l’administration Trump en 2018.

“Faisons en sorte que nous nous présentions partout où nous devons nous présenter, et si vous voyez quelqu’un de ce cabinet dans un restaurant, dans un grand magasin, dans une station-service, vous sortez et vous créez une foule”, a déclaré Waters à ses partisans. à l’époque. «Et vous les repoussez. Et vous leur dites qu’ils ne sont plus les bienvenus, nulle part.

Ces remarques ont fait des vagues parce qu’elles sont tombées après que des responsables de l’administration Trump aient été protestés dans des restaurants, dans des incidents que Waters a contextualisés dans le cadre d’une tradition historique de désobéissance civile et de confrontation avec des agents publics.

Lors de telles rencontres, les responsables de l’administration Trump ont vu leurs repas interrompus, mais personne n’a été blessé ou agressé, contrairement aux centaines de policiers au Capitole américain le 6 janvier.

L’autre remarque de Waters citée par Binnall, exhortant les manifestants à «devenir plus conflictuels» par rapport à la Derek Chauvin cas, est un peu plus trouble. Waters a fait cette remarque en s’adressant à une foule à Brooklyn Center, Minnesota, le site d’un autre décès aux mains de la police.

«Nous recherchons un verdict de culpabilité», a déclaré Waters à l’époque, avec des délibérations du jury alors en cours dans l’affaire Chauvin.

On lui a ensuite posé deux questions, l’une sur ce qu’il faudrait faire en cas d’acquittement de Chauvin, auxquelles Waters a répondu: «Je ne vous ai pas entendu.»

Puis demandé, en général, ce que devraient faire les manifestants, Waters a répondu avec la ligne «conflictuelle».

Les juristes ont tendance à se hérisser chaque fois que les élus déclarent publiquement leur préférence pour un verdict au cours d’une procédure pénale active, et en fait, le juge Peter Cahill—Qui a présidé l’affaire Chauvin — a qualifié les remarques de la députée de «irrespectueuses de l’état de droit». Mais la vidéo plus complète, éditée de manière sélective dans certains coins, montre la caractérisation de Binnall biaisée à deux égards. Waters s’adressait à des manifestants pacifiques, et non à des émeutiers, lors de son discours, et il n’est pas du tout clair d’après la vidéo si les remarques de la députée étaient liées à l’issue du procès.

L’un des principaux avocats derrière les efforts infructueux de Trump pour saboter les résultats officiels des élections à travers le pays, Binnall a lancé 25 théories différentes sur les raisons pour lesquelles le 45e président a affirmé que les résultats des élections au Nevada ne devraient pas être maintenus. Un juge a abandonné chacune des hypothèses à son tour, concluant à chaque fois que Trump «n’a pas prouvé» l’affaire «sous aucun critère de preuve». L’échec spectaculaire de cette affaire n’a pas arrêté le sénateur loyaliste de Trump. Ron Johnson (R-Wisc.) D’avoir invité Binnall comme témoin au sujet des prétendues allégations de «fraude électorale» qui ont échoué dans des dizaines de tribunaux à travers le pays.

Le dépôt de Binnall au nom de Trump et Trump Jr. a conclu en disant que la poursuite «sans fondement» de Swalwell devrait être rejetée pour manque de qualité, pour défaut de déclaration et pour avoir été une «tentative inappropriée de harceler et de calomnier un opposant politique et son fils. . »

Lisez la motion ci-dessous:

[Image via Chelsea Guglielmino/Getty Images]

