Trump claque Bret Baier sur l’Arizona, couverture électorale ⋆ 10z virale

Ancien président Donald Trump s’en est pris à Fox News’ Bret Baier pour avoir rendu compte des résultats des élections de 2020 en Arizona et Joe Biden victoire ultérieure en devenant président.

“Fox News et d’autres médias se rangent à tort du côté du conseil électoral du comté de Maricopa, obsolète et terrible, pour ne signaler aucune fraude trouvée lors de l’élection présidentielle”, s’est plaint Trump. “Ils crachent la désinformation grossière délibérément diffusée par le comté et l’Associated Press, et IGNORENT la très importante audience du Sénat de l’Arizona hier.”

Trump faisait référence aux efforts largement moqués entrepris par ses partisans pour contester légalement les résultats de 2020 du comté de Maricopa. Plus précisément, Trump se concentrait sur une audience du Sénat de l’État qui a eu lieu jeudi. L’événement regorge de spectacle et de sombres insinuations sur l’intégrité de l’élection, bien que les accusations qui en ont émergé aient été analysées par les responsables électoraux et par les médias locaux.

Trump a poussé plusieurs des affirmations trompeuses de l’audience ces derniers jours, et il l’a fait à nouveau alors qu’il s’en prenait au comté de Maricopa pour avoir ratifié les résultats de ses élections. Il a ensuite tourné sa colère contre Baier, qui présentait la couverture de la soirée électorale de Fox News lorsque le réseau a appelé l’État pour Biden.

«Le même point d’ancrage au bureau la nuit où Fox a appelé l’Arizona pour Joe Biden veut maintenant que vous croyiez qu’il n’y avait pas eu de fraude. L’ancre était Bret Baier », a déclaré Trump. “L’Arizona montre des fraudes et des irrégularités de vote beaucoup plus qu’il n’en faudrait pour changer le résultat de l’élection.”

Depuis que Fox a appelé Arizona pour Biden, le réseau s’est défendu contre les critiques indignés de Trumpworld qui prétendent qu’il s’agissait d’un appel prématuré. L’animosité entre les deux factions à propos de cet épisode a été une source récurrente d’intrigue alors que Trump continue de mentir sur l’élection en affirmant qu’elle a été corrompue par une fraude de masse.

Vous pouvez lire la déclaration complète de Trump ci-dessous :

