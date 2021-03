Trump claque Fauci et Birx, les qualifiant de «  deux auto-promoteurs essayant de réinventer l’histoire  » ⋆ .

Le président Trump, dans une déclaration de lundi, a excorié le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx, tous deux membres du groupe de travail de l’ancien président sur le coronavirus à la Maison Blanche.

Trump a critiqué les deux chiffres, les accusant de tenter de «réinventer l’histoire». Il a décrit Birx comme «un menteur avéré» et Fauci comme «le roi des« tongs ».»

«Sur la base de leurs entretiens, j’ai senti qu’il était temps de parler du Dr Fauci et du Dr Birx, deux auto-promoteurs essayant de réinventer l’histoire pour couvrir leurs mauvais instincts et leurs recommandations erronées, que j’ai heureusement presque toujours renversées. Ils ont pris de mauvaises décisions politiques qui auraient laissé notre pays ouvert à la Chine et aux autres, fermé à la réouverture de notre économie et à des années d’un vaccin approuvé – mettant des millions de vies en danger », a déclaré Trump dans son communiqué.

«J’ai seulement gardé le Dr Fauci et le Dr Birx parce qu’ils ont travaillé pour le gouvernement américain pendant si longtemps – ils sont comme une mauvaise habitude!» Trump a conclu à la fin de sa déclaration.

