Trump critique Biden pour avoir «beaucoup de brosses à dents» ⋆ 10z viral

Donald Trump a semblé critiquer le président Joe Bidenlors de son discours sur CPAC dimanche, affirmant qu’il avait «beaucoup de brosses à dents».

Il a comparé la prétendue collection de brosses à dents de Biden à celle de Rep. Louie Gohmert (R-TX) qui « utilise sa seule brosse à dents ».

Le commentaire bizarre est venu après que Trump se soit énervé à propos du fils du président, Chasseur Biden, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses relations d’affaires en Ukraine et en Chine.

“Hunter a déclaré qu’il avait donné la moitié de son salaire à Pop et qu’il avait payé d’énormes sommes d’argent pour les dépenses de Joe Biden”, a déclaré Trump, semblant faire référence à des commentaires rapportés par le New York Post.

Le Post a déclaré que Hunter Biden avait envoyé un message à sa fille : « C’est vraiment difficile. Mais ne vous inquiétez pas, contrairement à Pop [Joe], je ne vous obligerai pas à me donner la moitié de votre salaire. Le message a été trouvé sur l’ordinateur portable qu’il aurait abandonné, et la poste a noté qu’il n’y avait aucune preuve d’un tel transfert sur l’ordinateur portable.

À CPAC, cependant, Trump a lié la richesse de Hunter Biden aux propriétés immobilières de Joe Biden.

« Joe Biden a toutes ces maisons. Il a toujours été comme un sénateur ou un membre du Congrès, n’est-ce pas, pendant de nombreuses années. Je ne savais pas que tu gagnais autant d’argent que tu as des manoirs », a déclaré Trump. (Selon USA Today, Biden possède deux maisons : « une résidence principale à Wilmington, Delaware, d’une valeur de 2,9 millions de dollars et une maison de vacances à Rehoboth Beach, Delaware, estimée à 1,9 million de dollars. »)

Trump a poursuivi: «Louis Gohmert a-t-il des manoirs dans tout le Texas? Je ne pense pas. Vous avez une maison et ça suffit, c’est tout ce dont vous avez besoin, n’est-ce pas Louie ? Il veut rentrer chez lui dans sa salle de bain et sa chambre et utiliser sa seule brosse à dents, n’est-ce pas ? Non, mais Joe a beaucoup de brosses à dents.

Trump, il convient de noter, a lui-même plus d’une résidence, dont Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride ; Trump Tower à New York ; et Trump National Golf Club Bedminster à Bedminster, New Jersey.

Regardez ci-dessus, via Fox

