Trump critique la hausse des impôts de Biden comme un «  don massif à la Chine  » ⋆ .

Alors que le président Joe Biden se prépare à proposer un plan d’infrastructure de 2 billions de dollars, l’ancien président Donald Trump prévient que la hausse «radicale» des impôts nuira aux travailleurs américains et constituera un «cadeau massif pour la Chine».

« Cette hausse des impôts est une trahison mondialiste classique de Joe Biden et de ses amis: les lobbyistes gagneront, les intérêts particuliers l’emporteront, la Chine gagnera, les politiciens de Washington et les bureaucrates du gouvernement gagneront – mais les familles américaines qui travaillent dur vont perdre », a déclaré Trump. dans un communiqué publié mercredi.

La proposition de Biden, qu’il devrait dévoiler mercredi, suggère d’augmenter le taux d’imposition des sociétés, qui a été abaissé par la loi Trump sur les réductions d’impôt et l’emploi en 2017, de 21% à 28%.

Non seulement le plan «écrasera les travailleurs américains et décimera le secteur manufacturier américain», mais Trump a déclaré qu’il accordait «des privilèges fiscaux spéciaux aux sous-traitants, aux multinationales étrangères et géantes».

Il a également critiqué le plan de Biden pour son impact potentiel sur les travailleurs américains.

«Selon le plan de Biden, si vous créez des emplois en Amérique et embauchez des travailleurs américains, vous paierez PLUS d’impôts – mais si vous fermez vos usines dans l’Ohio et au Michigan, licenciez des travailleurs américains et transférez toute votre production à Pékin et à Shanghai, vous paierez MOINS », a expliqué Trump. «C’est exactement l’opposé de donner la priorité à l’Amérique – c’est mettre l’Amérique DERNIÈRE!»

Trump a attaqué Biden pour avoir été le pionnier de «l’attaque cruelle et sans cœur du rêve américain» et l’a considérée comme une «stratégie de reddition économique totale».

«Si cette monstruosité est autorisée à passer, le résultat sera plus d’Américains sans travail, plus de familles détruites, plus d’usines abandonnées, plus d’industries détruites, et plus de rues principales sont montées et fermées – comme c’était le cas avant que je prenne le contrôle du présidence il y a 4 ans. J’ai ensuite établi un taux de chômage record, avec 160 millions de personnes travaillant », a déclaré l’ancien président.

