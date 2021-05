Trump déchaîne le coup de gueule sur le premier spectacle de Dan Bongino, sonnant comme un fou délirant ⋆ .

Nous avons dû rendre compte de plus en plus des diatribes dérangées de Trump ces derniers temps parce que nous en avons vu l’impact. Le GOP ne votera même pas pour une commission vérité pour le 6 janvier. Nous avons également signalé que 53% des républicains croient toujours que Trump est le président (ou le président «légitime»), bien que nous admettions que ce nombre de 53% pourrait être faible parce que nous pouvons imaginer que beaucoup d’entre eux disent «oui» à cette question de sondage juste «posséder les bibliothèques». Le fait est que, comme beaucoup l’avaient prédit, la base MAGA de Trump est un peu plus petite, certaines ont été abandonnées après la période post-électorale, mais pas assez pour se débarrasser de l’influence de MAGA sur le Congrès, et pas assez pour empêcher la suppression des électeurs. à travers les États-Unis.

Et il vaut mieux y prêter attention, car cette suppression des électeurs pourrait bien conduire ce pays à avoir une minorité quasi permanente à la tête du gouvernement, la minorité qui ne croit pas à la démocratie.

Quoi qu’il en soit, Trump a porté atteinte à tout ce qui le rend si dangereux. Soyez assuré, il n’a rien fait de mal et ces enquêtes ne sont rien (c’est pourquoi il a tout bloqué partout où il pouvait, au SCOTUS, aux témoins de destitution):

“Eh bien, c’est la continuation de la plus grande et de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays, et ils ne m’ont pas amené à Washington”, a déclaré Trump. “Ils ont essayé Mueller, la Russie, la Russie, la Russie, l’Ukraine, la mise en accusation en Ukraine un, la mise en accusation deux et ils ont renvoyé les papiers à New York, «hé, faites de votre mieux.«C’est honnêtement, c’est une honte, et ils ont blessé tellement de gens et c’est très coûteux et ils blessent tellement les gens, et c’est de la politique pure.

Il est intéressant qu’il dise Russie Russie Russie, étant donné que la note de service de Bill Barr sur les raisons pour lesquelles il n’a pas poursuivi Trump doit sortir plus tard lundi.

«Nous avons des procureurs démocrates, des procureurs démocrates libéraux radicaux et ils feront tout ce qu’ils peuvent. Vous avez vu les sondages. En fait, j’ai remarqué vos notes ici, nous avons parlé de sujets sur, vous savez, les sondages qui viennent de sortir et que nous avons battus [vice president] Kamala [Harris] par beaucoup. Ce sont de très bons sondages.

Nous n’avons aucune idée de ce que les procureurs ont à voir avec les sondages et en battant beaucoup Kamala. Il est possible qu’il glisse mentalement. Il a toujours parlé dans les clichés et dérivé dans les sujets. Nous ne sommes pas sûrs qu’il ait déjà dérivé dans des sujets dans le même cliché auparavant. Et «Kamala»? Cela pourrait être de la confusion, ou il se pourrait que ce soit le nouveau plan, pour dire à chaque MAGA que Harris dirige le pays, inutile de parler de Biden. Ou, il est juste que frappé à ce stade.

«Ils jouent un jeu beaucoup plus difficile que les républicains. Les républicains ne jouent pas de cette façon. Ils jouent simplement à un jeu auquel ils jouent et, franchement, beaucoup de gens ne sont pas contents. Comme, je vais vous donner un exemple – où est Durham? Où est Durham? Où est son rapport? Pourquoi n’est-ce pas sorti il ​​y a des mois et des mois? Où est Durham? Il y a 38 personnes dont il faut parler, et elles ne jouent pas au même jeu. C’est une chose terrible. Nous avons donc la poursuite de la chasse aux sorcières. Cela continue et le sera probablement toujours, et c’est honteux. Je pense que cela devrait être illégal. C’est une inconduite en matière de poursuites. C’est ce que c’est, et c’est dommage.

C’est ça qui est dangereux. C’est ce qui nous a donné les lois de suppression des électeurs. «Les républicains ne jouent pas un match aussi difficile» et nous devons obtenir des choses plus difficiles. C’est le gars qui a applaudi le 6 janvier en disant que les républicains doivent être plus durs. Il fait presque appel à une armée.

Comme nous l’avons publié hier soir, les électeurs du MAGA croient absolument à tout cela. Cela met leurs politiciens – normaux, pas ceux de Ron Johnson – dans une mauvaise situation. Ils savent que c’est des conneries. Ils savent qu’ils perdront les électeurs. Mais même avec tout cela, ils ont aussi tout simplement peur des MAGA. C’est une menace personnelle pour eux et pour leur sécurité de traverser les MAGA de Trump.

Et donc le pays continue de tourner autour du drain en tant que démocratie. C’est mieux que si les démocrates avaient perdu en 2020, mais la victoire n’a rien résolu. Personne ne pensait que cela résoudrait le problème MAGA. Mais nous doutons que les gens aient pensé que cela empirait, si fort, si vite. Peu d’entre nous ont vu le 6 janvier arriver dans les extrêmes. Que nous manque-t-il dans le futur maintenant?

