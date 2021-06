Trump déchire les syndicats qui ont approuvé Biden maintenant que les travailleurs des murs et des pipelines sont au chômage 10z viral

À la suite de l’annulation par Biden du pipeline Keystone XL, l’ancien président Donald Trump a publié une déclaration attaquant les syndicats représentant de nombreux travailleurs des pipelines. La déclaration se lit comme suit : « Le syndicat représentant les grands travailleurs qui construisent le pipeline Keystone XL a approuvé Biden. Maintenant, leurs travailleurs n’ont plus d’emploi et le pipeline, qui était en cours de construction (comme le mur frontalier sud), a été fermé, avec des milliers d’emplois perdus et l’entreprise a annoncé hier qu’elle “se retire définitivement”. Vous devriez voter contre ces personnes immédiatement et cesser de payer vos cotisations syndicales. Un gaspillage total d’argent. Et j’ai dit que cela allait se produire avant le canular de l’élection présidentielle de 2020. »

Déclaration de Donald J. Trump, 45e président des États-Unis d’Amérique pic.twitter.com/RKEXm0x871 – RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) 11 juin 2021

Les États-Unis, sous Obama, ont signé un projet d’accord de travail avec quatre syndicats américains qui a finalement commencé sous Trump : l’Union internationale des travailleurs d’Amérique du Nord (LIUNA), la Fraternité internationale des Teamsters, l’Union internationale des ingénieurs d’exploitation et les États-Unis. Association des plombiers et tuyauteurs syndicaux (UA). Le président Trump a souligné, à juste titre, que trois de ces quatre syndicats soutenaient fièrement l’administration Biden-Harris, la même administration qui a fini par mettre des milliers de travailleurs au chômage.

« Cette approbation vise à mettre les membres de l’UA au travail et à lutter pour des salaires équitables et de bons avantages sociaux. Sous une administration Biden, c’est exactement ce que nous obtiendrons », a déclaré le président général Mark McManus. En savoir plus sur notre approbation : https://t.co/1vLpFxfLCz – Association unie (@UAPipeTrades) 17 août 2020

Joe Biden a officiellement dépassé le vote populaire de Barack Obama en 2008. Il a maintenant obtenu plus de voix que N’IMPORTE QUEL candidat présidentiel de l’histoire. Suivez les résultats des élections en direct ici : https://t.co/MM4gCq1PsT pic.twitter.com/Cz4Gus0klP – Les métiers du bâtiment (@NABTU) 4 novembre 2020

#LIUNA soutient fièrement @JoeBiden & @KamalaHarris pour le président et le vice-président. Alors que nous célébrons #LaborDay2020 et que nous nous souvenons des conflits et de la lutte de ceux qui nous ont précédés, Biden & Harris se démarquent en tant que candidats cols bleus. Lire la suite : https://t.co/8TFh0Zc4Oz pic.twitter.com/HoTAMeYHOI – LIUNA (@LIUNA) 7 septembre 2020

TC Energy aurait versé 3,4 millions de dollars en salaires à ces travailleurs syndiqués et aurait créé des dizaines de milliers d’emplois si l’administration Biden n’avait pas mis fin à l’accord sur le pipeline. Cela stimulerait commodément l’économie paralysée causée par les blocages imposés par le gouvernement.

Le président Trump a encouragé les travailleurs de ces syndicats à « voter pour ces personnes et à cesser de payer leurs cotisations syndicales », les qualifiant de « gaspillage d’argent ».

