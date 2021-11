Trump défend Gosar après que House censure le républicain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancien président Donald Trump a pesé pour approuver le représentant Paul Gosar, R-Arizona, un jour après que le législateur républicain a été censuré par la Chambre et retiré de ses comités pour avoir partagé une vidéo d’anime le représentant en train de tuer la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et attaquant le président Biden.

« Le membre du Congrès Paul Gosar a été un fidèle partisan de notre programme America First, et plus important encore, des États-Unis », a déclaré Trump dans un communiqué jeudi. « Paul est un membre du Congrès très respecté en Arizona, fort en matière de criminalité, de frontières, de nos militaires et de nos anciens combattants. Il se bat continuellement pour des impôts plus bas, moins de réglementations et notre grand, mais assiégé, deuxième amendement. Paul Gosar a mon Approbation complète et totale ! »

MAISON CENSURE GOP REP. PAUL GOSAR, MISSIONS DU COMITÉ DES BANDES SUR LA VIDÉO ANIME DE L’ATTAQUE SUR AOC

L’ancien président Donald Trump. (Photo AP/Patrick Semansky)

Mercredi, lors d’un vote majoritairement de ligne de parti, la Chambre a voté pour censurer Gosar et le retirer de ses comités après avoir publié une vidéo sur Twitter plus tôt ce mois-ci le représentant ainsi que les représentants Marjorie Taylor Greene, R-Ga., et Lauren Boebert, R -Colo., attaquant un personnage avec le visage d’Ocasio-Cortez édité sur la vidéo. Les démocrates ont été unis lors du vote pour censurer Gosar, tandis que les seuls républicains à voter avec les démocrates étaient les représentants Adam Kinzinger, R-Ill., et Liz Cheney, R-Wyo.

Parallèlement à l’opposition presque universelle du GOP à la résolution de censure contre Gosar, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a critiqué les démocrates pour avoir souscrit à la philosophie des « règles pour toi et non pour moi » à la Chambre.

D’autres républicains ont critiqué les efforts des démocrates pour censurer Gosar, mais ont admis que la vidéo était « inappropriée ».

« La vidéo était certainement provocante et, à mon avis, inappropriée », a déclaré le représentant Tom Cole, R-Okla., bien qu’il ait averti que la décision de retirer Gosar de ses missions au comité « continue de créer un précédent extrêmement… dangereux pour les futurs congrès. «

WASHINGTON, DC – 17 NOVEMBRE : Rép. Paul Gosar. (Photo par Anna Moneymaker/.) ((Photo par Anna Moneymaker/.))

Mais certains républicains ont exprimé leur frustration à l’égard du législateur du GOP alors même que le parti s’est principalement unifié pour voter contre la résolution de censure.

« Le leadership est énervé », a déclaré à Fox News un assistant de House GOP. « Ces petites distractions sont un gaspillage d’énergie, puéril, inutile. »

Gosar s’est défendu au milieu de la controverse, déclarant à Fox News qu’il « n’avait rien à faire pour s’excuser ».

« J’ai reçu un soutien écrasant de collègues républicains, dont le chef McCarthy, pour lequel je suis extrêmement reconnaissant. La bataille d’hier était à 100% partisane et elle reflète la guerre culturelle en cours », a déclaré Gosar dans une déclaration à Fox News jeudi. « Dans ce cas, nous n’avons pas reculé et nous n’avions aucune raison de nous excuser. J’ai mis les républicains dans une excellente position à l’échelle nationale en tant que combattants, au lieu de capituler. La réponse des conservateurs a été massivement favorable et les gens apprécient les membres qui se lèvent et combattez pour ce qui est juste. »

Dans une interview avec The Wilkow Majority de SiriusXM jeudi, Gosar a déclaré qu’il aurait retiré la vidéo si Ocasio-Cortez le lui avait demandé.

ÉTATS-UNIS – 30 JUIN : Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .) (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

« Si elle venait me voir et me disait – ou même décrochait mon numéro de téléphone, m’envoyait un e-mail ou m’appelait et disait ‘Je vois où tu essayais d’aller avec ça, mais pourrais-tu le retirer ?’ J’en serais heureux », a déclaré Gosar.

La vidéo a été rapidement retirée après sa publication, bien que Gosar ait insisté pendant l’interview sur le fait qu’il ne voulait pas dire de mal.

« Je n’épouse pas la violence. Je n’épouse pas le fait de blesser qui que ce soit, que ce soit un membre du Congrès, que ce soit un président des États-Unis, que ce soit mes propres frères et sœurs », a déclaré Gosar.