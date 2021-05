Trump défend Israël, alors que Biden résiste aux attaques du Hamas – RedState ⋆ .

Le Hamas a bombardé Israël mardi, tirant une tonne de roquettes vers Tel Aviv. Comme cela s’est produit lundi, le Dôme de fer était une défense inestimable.

RAW FOOTAGE: C’est le moment où l’Iron Dome a intercepté un barrage de roquettes au-dessus de Tel Aviv et du centre d’Israël. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl – Forces de défense israéliennes (@IDF) 11 mai 2021

L’Iron Dome a fait un excellent travail pour protéger le pays, mais il ne peut pas faire grand-chose sous le barrage constant, et certains ont réussi.

L’une des centaines de roquettes qui viennent d’être tirées de Gaza vers Tel Aviv et le centre d’Israël a explosé dans un bus civil. Les intentions du Hamas sont claires: tuer des civils israéliens. Nous ne resterons pas les bras croisés et laisserons cela se produire. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe – Forces de défense israéliennes (@IDF) 11 mai 2021

Alors que le Hamas tente sans discrimination de tuer des civils israéliens, la réponse d’Israël est de lancer des frappes ciblées sur des cibles terroristes du Hamas.

Nous venons de tuer le commandant de l’unité de missiles antichar du Hamas, Iyad Fathi Faik Sharir. Il était chargé de mener des attaques de missiles antichar contre Israël. Nos avions frappent actuellement d’autres cibles terroristes à Gaza. – Forces de défense israéliennes (@IDF) 11 mai 2021

Cela se passe actuellement dans la plus grande ville d’Israël. Si une organisation terroriste tirait des roquettes sur New York, Londres ou Paris, les gouvernements occidentaux ne leur diraient pas d’exhorter à la retenue.

pic.twitter.com/tBpNVs8YWu – Greg Price (@ greg_price11) 11 mai 2021

JUST IN – Explosion massive après un coup direct près d’Ashkelon, Israel.pic.twitter.com/d1xH1TSR80 – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 11 mai 2021

Quelle a été la réponse du régime Biden à ces attaques? Comme mon collègue Bonchie l’a rapporté, les paroles de Jen Psaki étaient assez dégoûtantes.

Ne vous inquiétez pas, les gars. Joe Biden a maîtrisé cette situation en Israël. 🙄 Psaki dit qu’il “a ordonné à son équipe de s’engager intensivement avec de hauts responsables israéliens et palestiniens” et qu’il est “en faveur de la désescalade” tout en dénonçant “franchement” Israël sur les colonies pic.twitter.com/0Xa16pJi8c – Curtis Houck (@CurtisHouck) 11 mai 2021

Les expulsions élaborées dans le cadre d’un processus juridique compliqué ne justifient pas les attaques terroristes contre Israël. Il est faux que Psaki les évoque même dans le contexte des attaques, comme si cela mettait Israël sur le même pied que les Palestiniens qui commettent des actions terroristes.

Mais avez-vous remarqué ce qui manquait ici? Où est une déclaration de Joe Biden lui-même? On pourrait penser qu’une attaque aussi importante contre Israël pourrait le faire sortir du sous-sol, que, pour une fois, ils pourraient effectivement lui faire répondre à quelques questions ou au moins faire une déclaration. Pas de chance, Biden est absent de l’action.

Pendant ce temps, comme Joe Biden semble faire partie des disparus, le président Donald Trump n’hésite pas à faire une déclaration condamnant le terrorisme du Hamas contre Israël.

NOUVEAU: le président Trump publie une déclaration sur le conflit entre Israël et Gaza: “Sous Biden, le monde devient de plus en plus violent et instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés.” pic.twitter.com/cAY88yoGpI – Appelant quotidien (@DailyCaller) 11 mai 2021

«Quand j’étais en fonction, nous étions connus sous le nom de Présidence de la paix», disait la déclaration de Trump, «parce que les adversaires d’Israël savaient que les États-Unis étaient fermement aux côtés d’Israël et qu’il y aurait des représailles rapides si Israël était attaqué. Sous Biden, le monde devient de plus en plus violent et instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés. L’Amérique doit toujours se tenir aux côtés d’Israël et indiquer clairement que les Palestiniens doivent mettre fin à la violence, à la terreur et aux attaques à la roquette, et indiquer clairement que les États-Unis soutiendront toujours fermement le droit d’Israël à se défendre. Incroyablement, les démocrates continuent également de se tenir aux côtés du républicain anti-américain fou Ilhan Omar, et d’autres, qui attaquent sauvagement Israël alors qu’ils sont attaqués par des terroristes.

C’est une déclaration sans équivoque, et beaucoup plus claire que tout ce que Psaki a dit. C’est vraiment ce à quoi cela se résume.

Trump a réduit leur argent et a clairement indiqué qu’il n’allait pas supporter des absurdités. Pendant ce temps, Biden a rétabli l’aide palestinienne pour qu’ils sachent qu’ils peuvent le jouer et s’en tirer. Donc, sous Trump, il y avait la paix. Sous Biden, nous avons un barrage de roquettes. Le contraste ne pouvait pas être plus frappant.

Trump est également juste sur la cible en ce qui concerne le représentant Ilhan Omar (D-MN). Les démocrates n’ont pas dénoncé ses déclarations contre Israël ni pris la peine de s’en éloigner. En effet, ils l’ont élevée au poste de vice-présidente d’un sous-comité de l’importante commission des affaires étrangères, même après ses propos antisémites.

Je voudrais faire une dernière remarque sur la déclaration de Trump. Il ne peut pas faire cette déclaration sur Twitter parce qu’il est interdit. Pendant ce temps, le chef du Hamas est sur Twitter pour célébrer les attaques contre Israël et exhorter ses camarades à prendre les armes contre Israël. Cela ne viole apparemment pas les règles de Twitter.

Ils ont expulsé Donald Trump de Twitter. Pendant ce temps, le chef du Hamas est sur cette plate-forme pour célébrer «le bombardement de Tel Aviv». pic.twitter.com/GSnoQwdIJr – Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) 11 mai 2021