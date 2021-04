Trump demande que la Garde nationale soit envoyée à l’audit des bulletins de vote de l’Arizona ⋆ .

Ex-président Donald Trump a exigé juste après minuit samedi matin que Gov. Doug Ducey fournir une sécurité «à grande échelle» pour l’audit Maricopa de tous les 2,1 millions de bulletins de vote déposés dans le comté lors des élections nationales de 2020.

Trump a poursuivi avec une deuxième déclaration samedi après-midi disant que «les démocrates font tout ce qu’ils peuvent pour empêcher les grands patriotes de l’Arizona» de continuer le décompte.

Dans la première déclaration, envoyée par l’intermédiaire de son Save America PAC, il demande que «la police d’État ou la Garde nationale» soit «immédiatement envoyée pour protection».

L’e-mail de suivi était essentiellement de la longueur d’un tweet, ce qui convient car l’envoi de ces déclarations via son PAC a été sa pratique depuis qu’il a été banni définitivement de Twitter et n’a pas lancé sa propre plate-forme de médias sociaux.

Les e-mails d’aujourd’hui font suite à une déclaration beaucoup plus longue envoyée vendredi à l’appui de l’audit.

Tant de gens aimeraient remercier les courageux et patriotiques sénateurs républicains de l’État d’Arizona pour le travail incroyable qu’ils accomplissent pour dénoncer la fraude électorale à grande échelle qui a eu lieu lors de l’élection présidentielle de 2020. Leurs efforts inlassables ont conduit à un recomptage massif, un examen des bulletins de vote et un audit médico-légal complet, entrepris par des experts retenus par le Sénat de l’État, dont les résultats seront annoncés dans les six semaines. Les démocrates, après avoir entendu la nouvelle de l’ordonnance de la Cour, ont envoyé 73 avocats en Arizona dans un effort pour arrêter ce recomptage et une transparence totale parce qu’ils savent ce qu’ils ont fait! Les démocrates veulent désespérément que la FRAUDE reste cachée car, une fois révélée, les Grands États du Wisconsin, du Michigan, de la Géorgie, du New Hampshire et du Grand Commonwealth de Pennsylvanie seraient contraints d’achever les travaux déjà entamés. Le recomptage et l’examen de l’Arizona seront à la télévision en direct (OAN) pour que tous puissent les regarder.

Pourquoi les démocrates sont-ils si désespérés d’empêcher cette fraude électorale d’être révélée? Cette réponse est évidente! Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, n’a apporté aucune aide au Sénat de l’État. Il veut «faire semblant» que les élections ont été libres et équitables. Qu’est-ce que lui et les commissaires du comté de Maricopa essaient de cacher? Notre pays a besoin que la vérité sur l’élection frauduleuse de 2020 soit révélée. Si ce n’est pas le cas, tout comme si nous n’avions «pas de frontières», nous ne pouvons pas être une grande nation. Les élections honnêtes sont le cœur et l’âme de l’Amérique. Nous ne devons jamais permettre que cela se reproduise dans notre Grand Pays. Merci aux sénateurs d’État et aux autres en Arizona d’avoir commencé cet audit médico-légal complet. Je prédis que les résultats seront surprenants!