Trump demande ses accessoires après le succès du vaccin, annonce du masque des CDC

L’ancien président Trump a rappelé aux Américains vendredi, un jour après que le CDC n’a recommandé aucun masque pour les personnes entièrement vaccinées, que son administration avait accéléré la fabrication et l’approbation d’urgence des vaccins COVID-19 qui ont conduit à l’annonce majeure de l’agence.

«N’est-il pas incroyable qu’à cause des vaccins, que mon administration et moi avons mis au point des années en avance sur le calendrier (malgré le fait que tout le monde, y compris Fauci, a dit que cela n’arriverait jamais), que nous n’ayons plus besoin de masques, et pourtant notre les noms ne sont même pas mentionnés dans ce que tout le monde appelle le miracle moderne des vaccins? Trump a déclaré dans un communiqué.

L’Opération Warp Speed ​​de son administration a aidé les entreprises pharmaceutiques à obtenir le financement et le soutien fédéral pour fabriquer les vaccins et à obtenir de la Food and Drug Administration de leur donner une autorisation d’utilisation d’urgence.

Les approbations sont intervenues à la fin de la présidence de Trump, ce qui a conduit une grande partie du déploiement du vaccin à l’administration Biden.

Jeudi, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé que les personnes entièrement vaccinées ne soient pas obligées de porter un masque à l’intérieur ou à l’extérieur.

Le Dr Anthony Fauci est considéré comme l’expert n ° 1 des maladies infectieuses du pays et a été membre du groupe de travail de Trump sur les coronavirus. Cependant, il s’est fréquemment heurté à Trump à propos de la politique et des messages relatifs aux coronavirus.

“Sans les vaccins, ce monde aurait été victime d’une autre grippe espagnole de 1917, où jusqu’à 100 millions de personnes sont mortes”, a également déclaré Trump vendredi. «En raison des vaccins que nous avons poussés et développés en un temps record, rien de tel ne sera même près de se produire. Juste une mention s’il vous plaît! L’administration Biden n’avait rien à voir avec cela. Tout ce qu’ils ont fait, c’est continuer notre plan de distribution, qui fonctionnait bien depuis le début! »