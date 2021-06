Trump dénonce Biden alors que les États-Unis font face à une vague de migrants le long de la frontière sud .

in

L’ancien président Trump a publié mercredi une déclaration dénonçant l’administration Biden pour l’afflux de migrants le long de la frontière sud du pays.

« Notre frontière sud récemment sécurisée est maintenant pire que jamais. A aucun moment dans l’histoire de notre pays quelque chose d’aussi scandaleux n’a eu lieu. L’administration Biden a arrêté la construction des petites ouvertures restantes dans les zones du mur de près de 500 milles de long, a retiré toute autorité à notre grande patrouille frontalière et a mis fin à un si long combat pour des politiques telles que Rester au Mexique, les accords de tiers sûr et notre programme extrêmement réussi qui a complètement arrêté Catch-and-Release.

«Des millions de personnes affluent à travers notre frontière, y compris de nombreux criminels libérés de prison, pour des crimes tels que le meurtre, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Dans l’histoire de notre pays, cela n’a jamais été aussi dangereux ou pire. Ils n’ont pas longtemps pour agir car notre pays est en train d’être détruit ! a dit Trump.

Axios a indiqué que selon les données préliminaires des douanes et de la protection des frontières américaines, le nombre d’immigrants illégaux franchissant la frontière américano-mexicaine au cours de cet exercice est le plus élevé depuis 2006, même si la fin de l’exercice est encore dans quelques mois. La patrouille frontalière a arrêté près de 900 000 personnes entre le 1er octobre et le 31 mai, a indiqué le média.

