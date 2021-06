Trump dénonce la gestion par Fauci de la pandémie de Covid et demande des réparations à la Chine .

Donald Trump prend la parole à la convention républicaine de Caroline du Nord à Greenville – AP

L’ancien président Donald Trump a violemment attaqué samedi l’expert américain des maladies infectieuses Anthony Fauci sur sa gestion de la pandémie de coronavirus, a demandé des réparations à la Chine et a dénoncé une enquête sur ses finances dans un discours en Caroline du Nord.

S’exprimant à Greenville, en Caroline du Nord, lors de la convention du Parti républicain de l’État, M. Trump a rejoint un chœur de politiciens républicains qui critiquent le Dr Fauci pour avoir demandé aux Américains de porter des masques pour se protéger du virus et qui a parfois été sceptique quant à une théorie selon laquelle le le virus s’est échappé d’un laboratoire de Wuhan, en Chine.

M. Trump a qualifié le Dr Fauci de “pas un grand médecin mais un grand promoteur” pour ses fréquentes apparitions à la télévision. “Mais il s’est trompé sur presque tous les problèmes et il s’est trompé sur Wuhan et le laboratoire également”, a déclaré M. Trump.

L’origine du virus reste vivement contestée et reste à l’étude par les agences de renseignement américaines.

La propre gestion par M. Trump de la pandémie, au cours de laquelle près de 600 000 personnes aux États-Unis sont décédées et lui-même a été infecté, a été un facteur de sa perte contre le président démocrate Joe Biden lors des élections de novembre 2020.

M. Trump a appelé la Chine à payer 10 000 milliards de dollars de réparations aux États-Unis et au monde pour sa propre gestion du virus, et il a déclaré que les nations devraient annuler leur dette envers Pékin.

L’apparence de M. Trump avait toutes les caractéristiques de ses rassemblements de campagne signature avec une liste de lecture musicale lourde sur les standards d’Elton John.

Le président du Parti républicain de Caroline du Nord, Michael Whatley, a présenté M. Trump comme « notre président », un clin d’œil aux affirmations sans fondement de l’ancien président selon lesquelles les élections de 2020 lui ont été volées par la fraude électorale, que M. Trump a qualifié de « crime du siècle ».

M. Trump a déclaré qu’une enquête criminelle lancée par le bureau du procureur général de New York était “l’expédition de pêche ultime”, et a déclaré qu’il s’agissait de la dernière tentative des démocrates de le faire tomber après deux sagas de destitution lorsqu’il était président.

“Cela a été une chasse aux sorcières de cinq ans, canular après canular”, a déclaré M. Trump. “Ils ne s’arrêteront jamais avant novembre 2024.”

La procureure générale de New York, Letitia James, a enquêté pour savoir si la Trump Organization avait faussement déclaré la valeur des propriétés pour garantir des prêts et obtenir des avantages économiques et fiscaux.

M. Trump a promis d’aider les républicains lors des élections au Congrès de 2022 et a approuvé le représentant américain Ted Budd pour un siège au Sénat américain en Caroline du Nord après que sa belle-fille, Lara Trump, a déclaré qu’elle ne se présenterait pas.

Il a semblé pendre lui-même une éventuelle candidature à la présidence en 2024, affirmant qu’il attendait cette année avec impatience. Les conseillers disent que M. Trump, qui fait face à un acte d’accusation potentiel à New York pour ses relations d’affaires, a discuté de la possibilité d’une autre campagne présidentielle.

M. Trump est sorti de l’isolement pour l’événement de samedi, le premier d’une série de discours prévus cet été.

“La survie de l’Amérique dépend de notre capacité à élire des républicains à tous les niveaux, à commencer par les mi-mandats l’année prochaine”, a déclaré M. Trump.

Lara Trump a annoncé sur scène qu’elle avait envisagé de briguer le siège du Sénat de Caroline du Nord, mais a choisi de ne pas le faire en 2022 afin de s’occuper de ses jeunes enfants. Mais elle n’a pas exclu une course à l’avenir.