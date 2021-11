Trump dénonce l’administration Biden pour l’inflation et l’augmentation des prix: « Non-sens »

L’ancien président Donald Trump a déclaré à « Hannity » mardi que le président Biden ressemblait beaucoup à l’ancien président Jimmy Carter, mais que son accent sur les politiques d’énergie verte qui tuent l’emploi et induisent l’inflation aggrave les choses par rapport à ce qu’elles étaient dans les années 1970.

Carter, aujourd’hui âgé de 97 ans, a supervisé la crise des otages en Iran, la stagflation et les tristement célèbres « conduites de gaz » américaines – où les pénuries de pétrole ont conduit à des règles qui dictaient aux conducteurs de faire le plein de leurs véhicules uniquement les jours qui correspondaient spécifiquement aux chiffres pairs ou impairs de leur permis. plaques.

« Ce qui arrive aux prix est bien plus élevé que n’importe quelle augmentation de taxe possible que n’importe qui pourrait obtenir. En plus de cela, dans ce nouveau [Build Back Better] facture, ils veulent de grosses augmentations d’impôts : les gens paieront des augmentations d’impôts massives. Je ne parle pas des riches, je parle de tout le monde », a déclaré Trump.

Les politiques d’énergie verte des démocrates d’aujourd’hui causent d’énormes souffrances économiques, en particulier dans des États comme la Californie, a-t-il ajouté.

LES POLITIQUES DE BIDEN « FACTEUR CLÉ » DANS LA HAUSSE DES PRIX DE L’ÉNERGIE, DIT LE PRÉSIDENT DE L’INSTITUT AMÉRICAIN DU PÉTROLE

« Regardez les baisses de tension partout en Californie. C’est terrible. Toutes ces bêtises qu’ils font. Ils veulent remplacer les combustibles fossiles propres », a déclaré Trump à l’animateur Sean Hannity.

La Californie a également la taxe sur l’essence la plus élevée du pays, à près de 69 cents le gallon, suivie de près par les États démocrates de l’Illinois avec 60 cents et la Pennsylvanie avec un peu moins de 59 cents le gallon. La taxe sur l’essence d’État la plus basse se trouve dans l’Alaska, riche en pétrole, où elle est de 15 cents le gallon, selon la Tax Foundation.

Les prix élevés du gaz sont affichés dans une station-service à service complet à Beverly Hills, en Californie, le dimanche 7 novembre 2021. (Associated Press)

Sur « Hannity ». Trump a déclaré que les démocrates au pouvoir ignoraient un carburant efficace alors qu’ils se lançaient dans leur programme vert.

« Le gaz naturel est très propre mais il est puissant », a déclaré Trump.

« Cela pourrait alimenter notre pays et ils veulent le remplacer par l’éolien, où ils dépensent des milliards de dollars en subventions. Tout vient d’autres pays. C’est incroyable. »

L’ancien président a précédemment défendu la possibilité pour les États-Unis de s’approvisionner en combustible dans le pays, à partir des vastes gisements Bakken du Dakota du Nord et du gisement Marcellus couvrant New York, la Virginie-Occidentale et la Pennsylvanie.