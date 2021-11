Trump dénonce le retrait afghan de Biden – « La Chine va prendre le contrôle de Bagram! » | Monde | Nouvelles

Dans une interview avec Fox News, l’ancien président américain a déclaré : « Ce qu’ils ont fait avec le soi-disant retrait, qui était en réalité une reddition, ce qu’ils ont fait, c’était la chose la plus embarrassante et la plus horrible, et je ne sais pas nous nous en remettons jamais psychologiquement.

Trump a suggéré qu’il aurait continué à être présent et détenu au centre de détention de Parwan.

L’installation est une prison militaire sur la base aérienne de Bagram, anciennement la plus grande base militaire américaine en Afghanistan.

Il a déclaré : « Nous aurions gardé Bagram car c’est à côté de la Chine.

« C’est à une heure de leur installation nucléaire, et nous y avons également renoncé. »

Trump a ajouté: « Il était temps de sortir, mais la façon dont il est sorti était un tel désastre. »

Trump a admis qu’il aurait géré le retrait différemment, il a déclaré: « Nous aurions fait sortir tout le monde, nous aurions sorti tout notre équipement, nous n’aurions pas eu de soldats morts, nous n’aurions pas de soldats sans armes et les jambes – parce que les gens n’en parlent même pas – nous en avons perdu 13, mais nous en avons beaucoup qui ont été grièvement blessés. »

Selon un sondage du 20 août, le taux de désapprobation de Biden a dépassé les 50 %.

Cependant, dimanche, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré à Fareed Zakaria de CNN que l’administration Biden pensait que les États-Unis se débrouillaient mieux en dehors de l’Afghanistan.

Il a déclaré: «Les décisions fondamentales – la décision de partir, la décision de poursuivre le retrait au cours de l’été et la décision d’exécuter finalement ce plan d’urgence et de mener cette évacuation jusqu’au 31 août – le président est resté là. ces décisions.

Il a ajouté : « Nous soutenons ces décisions, et nous pensons que les intérêts nationaux des États-Unis sont mieux protégés en étant hors d’Afghanistan aujourd’hui que si nous étions encore en Afghanistan aujourd’hui. »