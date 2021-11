Trump dénonce les projets de loi sur les dépenses de Biden comme un « Green New Deal », prévient que les démocrates perdront des dizaines de sièges à la Chambre en 2022

EXCLUSIF: L’ancien président Trump a qualifié le programme de dépenses du président Biden de « projet de loi Green New Deal », avertissant que, s’il est adopté, le peuple américain sera confronté à des augmentations d’impôts et que le Parti démocrate perdra des dizaines de sièges à la Chambre des représentants au cours de la mi-mandat de 2022.

Dans une interview exclusive avec Fox News vendredi, l’ancien président a discuté du programme « Build Back Better » du président Biden et du paquet d’infrastructures bipartite en attente au Congrès.

HOUSE DROPS VOTE PRÉVU SUR LA FACTURE DE DÉPENSES MASSIVE VENDREDI APRÈS MODÉRÉ STYMIE PELOSI: MISES À JOUR EN DIRECT

Biden a eu du mal à parvenir à un accord qui satisfasse à la fois les démocrates progressistes et modérés sur les projets de loi sur la réconciliation et les infrastructures à la Chambre et au Sénat.

« Il est difficile de croire qu’ils ne le feront pas, mais je pense que s’ils le font, cela va coûter cher [Biden] beaucoup lors des élections », a déclaré Trump à Fox News. « Parce que les gens n’en veulent pas. C’est une arnaque pour l’Amérique. C’est une grosse augmentation d’impôts. »

Trump a critiqué le projet de loi sur les infrastructures, affirmant que « ce n’est pas un projet de loi sur les infrastructures », faisant écho aux plaintes des républicains selon lesquelles la majorité de la législation n’est pas axée sur les infrastructures, mais plutôt sur d’autres postes de dépenses.

« C’est un projet de loi Green New Deal », a déclaré Trump.

« Nous avons beaucoup de gens formidables dans le Parti républicain », a déclaré Trump. « Nous en avons de mauvais, comme tout le reste, mais nous avons des gens formidables. »

« La seule chose que je dirai, c’est que les démocrates, ils sont vicieux, ils ont une politique horrible, mais ils restent ensemble », a déclaré Trump. « C’est la première fois que je le vois depuis longtemps. »

L’ancien président faisait référence aux luttes intestines entre la Maison Blanche et les démocrates et entre les législateurs de la Chambre et du Sénat sur les enveloppes de dépenses. Le mois dernier, la Maison Blanche et les dirigeants démocrates du Sénat ont eu du mal à parvenir à un accord pour gagner le soutien des sénateurs démocrates modérés Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona.

PELOSI PRÉVOIT UN VOTE À LA MAISON SUR UNE PROJET DE LOI D’INFRASTRUCTURE DE 1,2 TILLION DE DOLLARS VENDREDI MALGRÉ L’OPPOSITION PROGRESSIVE

Et vendredi, Biden a annulé un voyage prévu à Rehoboth, Del., pour rester à Washington, alors que la Maison Blanche et les dirigeants démocrates tentaient de rallier suffisamment de soutien parmi les progressistes de la Chambre pour adopter le projet de loi bipartite sur les infrastructures d’ici vendredi soir.

Des sources ont déclaré à Fox News que Biden appelait personnellement les récalcitrants progressistes qui envisageaient de voter contre le projet de loi.

Mais Trump a déclaré à Fox News que l’adoption du projet de loi profiterait aux républicains en 2022.

« S’ils votent sur ce projet de loi, je pense que nous gagnerons 30 sièges supplémentaires », a déclaré Trump. « Parce que les gens ne veulent pas d’augmentation d’impôts, et ils ne veulent pas d’un Green New Deal, et c’est ce que c’est.

« C’est une combinaison de ces deux choses. »

GOP CONSTRUIT LA CONFIANCE QUE L’INFRASTRUCTURE DE BIDEN, LES PACKS DE DÉPENSES SOCIALES ÉCHOUERONT

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré à Fox News que Biden parlait avec les dirigeants de la Chambre, les progressistes et les modérés « dans le but de trouver une solution » vendredi soir.

Les démocrates à la Chambre s’attendaient à avoir les voix pour adopter vendredi à la fois le projet de loi bipartite sur les infrastructures et leur énorme projet de loi sur les dépenses de réconciliation.

Le programme de dépenses sociales de Biden, autrefois évalué à 3,5 billions de dollars, est désormais réduit à 1,75 billion de dollars après que les progressistes et les modérés ont accepté de supprimer les programmes, y compris le collège communautaire universel.