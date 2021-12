Trump dénonce McConnell : « Il a donné aux démocrates tout ce dont ils avaient besoin »

L’ancien président Donald Trump a critiqué mercredi le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) après que le sénateur du Kentucky aurait cédé aux demandes des démocrates d’augmenter le plafond de la dette.

Depuis plusieurs semaines, McConnell travaille avec le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.) pour éviter un défaut.

Trump a déclaré que la décision de McConnell était une « victoire totale pour les démocrates ».

Appelant le sénateur un « vieux corbeau », Trump a écrit que « la prolongation de deux mois de McConnell et la scission du projet de loi en deux parties ont donné aux démocrates tout ce dont ils avaient besoin ».

La Chambre a approuvé mardi une législation procédurale permettant au Sénat d’augmenter la limite d’endettement du pays avec 60 voix.

Il est hautement improbable que McConnell puisse obtenir les 10 votes républicains nécessaires pour soutenir cette mesure. CNN rapporte que pour contourner ce problème, McConnell et Schumer ont prévu un nouveau processus qui permettra d’augmenter le plafond de la dette avec seulement 51 voix. Une nouvelle loi pour ce processus doit être adoptée, et le problème est qu’il faudra probablement 60 voix pour briser une obstruction prédite du GOP.

Pour augmenter le soutien républicain à l’augmentation du plafond de la dette, McConnell a également discuté de son lien avec le projet de loi sur la défense, qui a été adopté par la Chambre mercredi.

«Nous avons fréquemment des drames associés à cette décision. Mais je peux vous assurer que le pays ne fera jamais défaut », a déclaré McConnell lundi selon CNN.

L’ancien président voit les choses différemment. « Les démocrates se seraient complètement couchés si Mitch avait bien joué sa main, et sinon, le scénario du plafond de la dette serait beaucoup moins destructeur que le projet de loi qui sera adopté », a-t-il déclaré.

« Il a toutes les cartes pour gagner, mais pas le » cran » pour les jouer. Au lieu de cela, il donne notre pays, tout comme il l’a fait avec les deux sièges du Sénat en Géorgie et la présidence elle-même. The Old Crow est un désastre ! Trump a conclu.

Ce n’est pas la première fois que McConnell et Trump s’affrontent. En février, Trump a qualifié McConnell de « hack politique austère, maussade et sans sourire », tandis que le sénateur a déclaré qu’il pensait que Trump était « pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements » du 6 janvier. Le mois dernier, l’ancien président a demandé pourquoi « Old Crow Mitch McConnell a voté pour un terrible plan d’infrastructure socialiste démocrate.